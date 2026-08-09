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    क्या अब सस्ती और सुरक्षित बनेंगी बसें? ICAT के नए प्रमाणन ढांचे से लागत में 50% तक कमी की उम्मीद

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 01:26 AM (IST)

    आईकैट ने बस बॉडी निर्माण के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल प्रमाणन लागत ...और पढ़ें

    आईकैट ने बस बॉडी निर्माण के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया है। इमेज एआई

    आईकैट ने बस बॉडी निर्माण के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया है। इमेज एआई

    HighLights

    1. आईकैट ने बस बाडी प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया।

    2. प्रमाणीकरण लागत में लगभग 50% तक की कमी आएगी।

    3. यह पहल सुरक्षित परिवहन और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगी।

    जागरण संवाददाता, मानेसर। सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और बस बाडी निर्माण उद्योग के लिए अनुपालन मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फार आटोमोटिव टेक्नोलाजी (आईकैट) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।

    इस पहल के तहत एआइएस-052, एआइएस-153 और एआइएस-119 के अंतर्गत प्रमाणन के लिए एक व्यापक प्रक्रिया सरलीकरण ढांचा प्रस्तुत किया गया है। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुरूप है, जिसमें सुरक्षा और गुणवत्ता के मूल उद्देश्य से समझौता किए बिना नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

    आईकैट ने उद्योग के विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और तकनीकी अध्ययन के बाद प्रमाणन प्रक्रिया का पुनर्गठन किया है। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग कार्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति समाप्त करना, बेहतर समन्वय स्थापित करना और दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाना है।

    संशोधित ढांचे में सहयोगात्मक इंजीनियरिंग मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जिससे समान डिज़ाइन और सामग्री का उपयोग करने वाले निर्माताओं के लिए डिज़ाइन समीक्षा और दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया संयुक्त रूप से की जा सकेगी। इस सरलीकृत प्रक्रिया से प्रमाणन की समयावधि में कमी आएगी और अनुपालन मूल्यांकन अधिक सरल होगा।

    आईकैट द्वारा प्रस्तुत नया सहयोगात्मक प्रमाणन ढांचा राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन बनाए रखते हुए बस प्रमाणन लागत में लगभग 50 प्रतिशत तक की कमी लाने में सक्षम हो सकता है। निदेशक सौरभ दलेला ने कहा कि उनका उद्देश्य अनुपालन मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। यह पहल भारत सरकार की सुरक्षित गतिशीलता और ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आईकैट की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।