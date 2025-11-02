गुरुग्राम में आज शुरू होगा 27वां हरियाणा राज्य खेल महोत्सव, CM सैनी करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 27वां हरियाणा राज्य खेल महोत्सव आज ताऊ देवी लाल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ताऊ देवी लाल स्टेडियम में महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में राज्य के सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ी मौजूद रहेंगे।

3 से 6 नवंबर के बीच चार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आयोजन स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक शानदार श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुमित कुमार ने खेल महोत्सव की तैयारियों के लिए शनिवार को ताऊ देवी लाल स्टेडियम का निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों को स्टेडियम में आवास, सुरक्षा, परिवहन, चिकित्सा और पेयजल सहित सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह आयोजन हरियाणा ओलंपिक संघ के तत्वावधान में किया जा रहा है और 8 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा।

महोत्सव के दौरान राज्य के नौ जिलों और चंडीगढ़ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जहां राज्य भर से हजारों खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 3 से 6 नवंबर तक गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी।