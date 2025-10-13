खुले पैसे रखने का झंझट होगा खत्म, हरियाणा रोडवेज बसों में जल्द यूपीआई से टिकट का भुगतान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली तो है लेकिन इसमें यूपीआइ का विकल्प नहीं था। अब यात्रियों के लिए जल्द ही यूपीआइ से सीधे में टिकट का भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा के नवंबर से यात्रियों को मिलने की उम्मीद है जिससे रोडवेज बसों में टिकट के लिए खुले रुपये का झंझट बीते दिनों की बात हो जाएगी।

राेडवेज अधिकारियों के मुताबिक, पीओएस मशीनों में डेबिट कार्ड से लेकर हैप्पी कार्ड और नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड यनी एनसीएमसी कार्ड भी चल रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल न कर नकद पैसे देकर टिकट ले रहे हैं। कई बार खुले पैसे न होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में यात्री रोडवेज बसों में यूपीआइ से भुगतान का विकल्प देने की भी मांग कर रहे थे। अब इन मशीनों में यूपीआइ क्यूआर कोड को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यात्री आसानी से अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे।