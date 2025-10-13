Language
    खुले पैसे रखने का झंझट होगा खत्म, हरियाणा रोडवेज बसों में जल्द यूपीआई से टिकट का भुगतान

    By Varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:54 AM (IST)

    हरियाणा रोडवेज की बसों में जल्द ही यूपीआइ से टिकट भुगतान की सुविधा शुरू होगी। इससे यात्रियों को खुले पैसे की समस्या से छुटकारा मिलेगा। वर्तमान में पीओएस मशीनों में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नकद भुगतान करते हैं। यात्रियों की मांग पर अब यूपीआइ क्यूआर कोड जोड़ा जाएगा, जिससे स्मार्टफोन से भुगतान आसान होगा और परिचालकों को भी सुविधा होगी।

    हरियाणा रोडवेज बसों में जल्द ही यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली तो है लेकिन इसमें यूपीआइ का विकल्प नहीं था। अब यात्रियों के लिए जल्द ही यूपीआइ से सीधे में टिकट का भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा के नवंबर से यात्रियों को मिलने की उम्मीद है जिससे रोडवेज बसों में टिकट के लिए खुले रुपये का झंझट बीते दिनों की बात हो जाएगी।

    राेडवेज अधिकारियों के मुताबिक, पीओएस मशीनों में डेबिट कार्ड से लेकर हैप्पी कार्ड और नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड यनी एनसीएमसी कार्ड भी चल रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल न कर नकद पैसे देकर टिकट ले रहे हैं। कई बार खुले पैसे न होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    ऐसे में यात्री रोडवेज बसों में यूपीआइ से भुगतान का विकल्प देने की भी मांग कर रहे थे। अब इन मशीनों में यूपीआइ क्यूआर कोड को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यात्री आसानी से अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे।

    यात्रियों के मुताबकि, सबसे ज्यादा परेशानी रोडवेज बसों के उन रूटों पर आती है जिनमें किराया राउंड फिगर न होकर पांच रुपये के आंकड़े जैसे 5, 25, 35 में आता है। अक्सर यात्रियों के पास खुले पांच रुपये नहीं होते, कई बार रोडवेज परिचालक के पास भी खुले पांच रुपये का अभाव रहता है। ऐसे में यात्रियों को पांच रुपये ज्यादा का भुगतान करना पड़ता है। नई व्यवस्था से परिचालकों को खुले पैसे रखने के झंझट से निजात मिलेगी तो वहीं यात्रियों को भी छुट्टे पैसे न होने की चिंता नहीं रहेगी।