Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा सरकार इन किसानों को दे रही भारी सब्सिडी, सब्जी और मशरूम की खेती करने पर होगा बड़ा फायदा

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:28 PM (IST)

    राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सब्जी और मशरूम की खेती पर विशेष वित्तीय सहायता दे रही है। सब्जी की खेती, बांस आधारित उत्पादन और आयरन स्टै ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सब्जी और मशरूम की खेती पर विशेष वित्तीय सहायता दे रही है। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राज्य सरकार किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए सब्जी की खेती, मशरूम की खेती और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित खेती के लिए फाइनेंशियल मदद दे रही है। सब्जी की खेती के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये से 25,500 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है।

    इसके अलावा, बांस आधारित सब्जी उत्पादन के लिए 31,250 रुपये से 53,125 रुपये तक की मदद दी जा रही है, और आयरन स्टैकिंग टेक्नोलॉजी के लिए 70,500 रुपये से 1,19,850 रुपये तक की मदद दी जा रही है। प्लास्टिक मल्चिंग के लिए प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये की सब्सिडी मिल रही है।

    जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव ने बताया कि मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मशरूम शेड बनाने के लिए 22,500 रुपये से 25,500 रुपये तक की मदद दी जा रही है और प्रति किसान मशरूम ट्रे के लिए 15,000 रुपये से 25,500 रुपये तक की मदद दी जा रही है।

    इसके अलावा, बागवानी मशीनरी और उपकरण खरीदने पर लागत का 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसान बांस स्टैकिंग टेक्नोलॉजी अपनाकर प्रति एकड़ लगभग 4 लाख रुपये कमा रहे हैं, जबकि गाजर की खेती से किसानों को प्रति एकड़ लगभग 2 लाख रुपये की इनकम हो रही है।

    unnamed (11)

    डिपार्टमेंट की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए, किसानों को अपनी बागवानी फसलों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।