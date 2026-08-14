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    5 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों पर रहेगी बाहरी नजर, हरियाणा में बदलेगा जांच का तरीका

    By Aditya Raj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:40 PM (IST)

    हरियाणा के नगर निकायों में 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच बाहरी एजेंसी करेगी। यह व्यवस्था एचईडब्ल्यूपी पोर्टल के मा ...और पढ़ें

    एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर उपलब्ध गुणवत्ता जांच की व्यवस्था का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।

    एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर उपलब्ध गुणवत्ता जांच की व्यवस्था का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।

    HighLights

    1. 5 करोड़ से अधिक के कार्यों की बाहरी जांच।

    2. एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर रिपोर्ट होगी अपलोड।

    3. सड़क, सीवर सहित सभी विकास कार्य शामिल।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निकायों में होने वाले पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत के विकास कार्यों की गुणवत्ता की अब बाहरी एजेंसी से जांच कराई जाएगी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी नगर निकायों को एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर उपलब्ध गुणवत्ता जांच की व्यवस्था का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।

    गुणवत्ता पर रखी जाएगी नजर

    विभाग के अनुसार, पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट में निरीक्षण और निगरानी के लिए एजेंसी की नियुक्ति जरूरी होगी। यह एजेंसी मौके पर काम की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर अपलोड करेगी। इससे अधिकारियों को काम की गुणवत्ता पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

    सड़क से लेकर सीवर तक होंगे शामिल

    गुणवत्ता जांच की व्यवस्था सड़क, भवन, बिजली, सिंचाई, जलापूर्ति और सीवरेज सहित विभिन्न तरह के विकास कार्यों के लिए लागू होगी। जांच रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिससे संबंधित अधिकारी काम की स्थिति और गुणवत्ता की निगरानी कर सकेंगे। विभाग ने सभी नगर निकायों को एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर उपलब्ध गुणवत्ता जांच और निरीक्षण की सुविधाओं का इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा है।

    क्या यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में होगी लागू

    इस कदम से नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचा मिलने की उम्मीद है। गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने से आम लोगों को भी काम की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। विभाग ने कहा है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश के नगर निकायों में समान रूप से लागू की जाएगी, ताकि विकास कार्यों में एकरूपता और उच्च गुणवत्ता बनी रहे।

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