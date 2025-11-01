हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने थामा इनेलो का दामन; BJP पर भी बोला हमला

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। वरिष्ठ नेता कुलदीप कटारिया ने समर्थकों के साथ इनेलो का दामन थाम लिया। उन्हें इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने पार्टी में शामिल कराया। पार्टी में शामिल कराने के लिए इनेलो सुप्रीमो कुलदीप कटारिया के घर पहुंचे।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कुलदीप कटारिया जैसे अनुभवी और जनाधार वाले नेता के आने से इनेलो पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रदेश में डीएपी की भारी किल्लत के कारण प्रदेश का किसान परेशान है। गुरुग्राम शहर का बुरा हाल है। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार है। शहर के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।