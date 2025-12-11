Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    14 साल, 14 बहाने! गुरुग्राम-फर्रुखनगर फोरलेन बनने में फिर 1 साल लेट

    By Aditya Raj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:44 PM (IST)

    गुरुग्राम-फारुखनगर फोर-लेन प्रोजेक्ट में फिर देरी हो रही है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अभी तक ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाया है, जिसके का ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम-फरुखनगर रोड। जागरण

    महावीर यादव, बादशाहपुर। गुरुग्राम-फारुखनगर फोर-लेन प्रोजेक्ट एक बार फिर लेट हो गया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारी एक साल बाद भी ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए हैं। सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा करने की डेडलाइन एक और साल बढ़ा दी है, जिससे 14 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झज्जर-फारुखनगर-गुरुग्राम रोड (स्टेट हाईवे नंबर 15A) को फोर लेन में अपग्रेड करने का काम लंबे समय से रुका हुआ है, जबकि इस रूट पर रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां चलती हैं। सड़कों की खराब हालत की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं।

    पब्लिक वर्क्स (बिल्डिंग्स एंड रोड्स) डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 2024 में अनाउंसमेंट के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए, जिससे अवॉर्ड प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। 2013 एक्ट के सेक्शन 25 के तहत, सरकार ने सेक्शन 19(1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 5 दिसंबर, 2024 को जारी नोटिफिकेशन की वैलिडिटी पीरियड को 12 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नया पीरियड 10 दिसंबर, 2025 से लागू होगा।

    47.93 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पेंडिंग

    फोर-लेन सड़क बनाने के लिए चार गांवों: सुल्तानपुर, मुबारकपुर, बुधेड़ा और चंदू में 47.93 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देते हुए इस ज़मीन को एक्वायर करने का फैसला किया। लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 19 के तहत 5 दिसंबर, 2024 को नोटिस जारी किए गए थे।

    अधिग्रहण का प्रोसेस नोटिस जारी होने की तारीख से एक साल के अंदर पूरा करना होता है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह प्रोसेस एक साल के अंदर पूरा नहीं हो पाया। पेंडिंग अवॉर्ड की वजह से किसानों, स्थानीय निवासियों और इस सड़क पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम का सामना करने वाले लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब एक साल की और देरी के बाद, अवार्ड 2026 में ही जारी होने की उम्मीद है।

    14 साल से इंतजार कर रहे लोग

    इस सड़क को फोर-लेन करने की मांग 2011 से चल रही है। फर्रुखनगर, हरसरू, सुल्तानपुर, चंदू, बुधेड़ा और आस-पास के गांवों के लोग रोज़ाना इस टूटी-फूटी सड़क से आते-जाते हैं। भारी गाड़ियों और इंडस्ट्रियल एरिया का बढ़ता दबाव इस सड़क को और भी जाम कर रहा है। लोगों का कहना है कि फोर-लेन होने से गुरुग्राम-फर्रुखनगर-झज्जर ट्रैफिक को काफी राहत मिलेगी। लेकिन, लगातार देरी के कारण स्थिति वैसी ही बनी हुई है।