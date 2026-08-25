गुरुग्राम बार चुनाव में अध्यक्ष या महासचिव पद पर भी आरक्षण की मांग, महिला वकीलों ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार
गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन चुनाव में महिला अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षण की मांग की है। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें बुधवार को सुनवाई होगी, ताकि महिलाओं को नेतृत्व के अवसर मिलें।
HighLights
महिला अधिवक्ताओं ने बार चुनाव में अध्यक्ष-महासचिव पदों पर आरक्षण मांगा।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई होगी।
महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में अवसर चाहिए।
महावीर यादव, गुरुग्राम। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला आरक्षण को लेकर महिला अधिवक्ताओं ने आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल कम प्रभाव वाले पदों तक सीमित रखना आरक्षण की भावना के अनुरूप नहीं है। अध्यक्ष और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों को भी रोटेशनल आरक्षण व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट में होगी सुनवाई
महिला अधिवक्ता गुंजन भारद्वाज ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए करीब 100 महिला अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन बार काउंसिल आफ इंडिया, बार काउंसिल आफ पंजाब एवं हरियाणा तथा जिला बार एसोसिएशन को सौंपा है। साथ ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।
एक समान नीति लागू करने की मांग
महिला अधिवक्ताओं ने योगमाया एमजी बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले का हवाला देते हुए सार्थक भागीदारी की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि अध्यक्ष या महासचिव में से कम से कम एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला बार एसोसिएशनों में एक समान नीति लागू करने की मांग की गई है।
महिला अधिवक्ताओं के बयान
महिलाओं को केवल आरक्षित सीट नहीं, बल्कि नेतृत्व की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष या महासचिव जैसे पदों पर महिलाओं की भागीदारी जरूरी है।
गुंजन भारद्वाज, महिला अधिवक्ता
बार चुनाव में आरक्षण केवल औपचारिकता न बने। महिलाओं को निर्णय लेने वाली व्यवस्था में बराबर अवसर मिलना चाहिए।
अनिता त्रिपाठी, महिला अधिवक्ता
अध्यक्ष और महासचिव में से कम से कम एक पद महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाना चाहिए।
मोनालिसा महापात्र, महिला अधिवक्ता
महिला अधिवक्ता सक्रिय रूप से बार की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अब उन्हें शीर्ष नेतृत्व का अवसर भी मिलना चाहिए।
नूतन यादव, महिला अधिवक्ता
आरक्षण को संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि समान अवसर और प्रभावी प्रतिनिधित्व का जरिया बनाने की जरूरत है।
नेहा चौधरी, महिला अधिवक्ता
जिला बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण की औपचारिकता नहीं बल्कि महिलाओं को नेतृत्व चाहिए। जिससे किसी तरह का भेदभाव न रहे।
अभिरंजना शर्मा, महिला अधिवक्ता
उपाध्यक्ष और लाइब्रेरियन के पदों का कोई महत्व नहीं है। अध्यक्ष और महासचिव पदों के रोटेशनल आरक्षण की व्यवस्था पहले से स्पष्ट की जाए।
पूजा राजपूत, महिला अधिवक्ता
महिलाओं को केवल सहायक या कम प्रभाव वाले पदों तक सीमित रखना उचित नहीं है। हम नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हैं।
आरती भल्ला, महिला अधिवक्ता
महिला अधिवक्ताओं की आवाज तभी प्रभावी होगी, जब उन्हें बार की नीतियां तय करने वाली जिम्मेदारियों में भी स्थान मिलेगा।
ज्योति, महिला अधिवक्ता
हमारा उद्देश्य किसी वर्ग का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि महिलाओं को बराबरी का अवसर दिलाना है। अध्यक्ष या महासचिव पद पर भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
सुशीला, महिला अधिवक्ता
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