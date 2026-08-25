गुरुग्राम बार चुनाव में अध्यक्ष या महासचिव पद पर भी आरक्षण की मांग, महिला वकीलों ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार

महिलाओं को केवल आरक्षित सीट नहीं, बल्कि नेतृत्व की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष या महासचिव जैसे पदों पर महिलाओं की भागीदारी जरूरी है।

गुंजन भारद्वाज, महिला अधिवक्ता

बार चुनाव में आरक्षण केवल औपचारिकता न बने। महिलाओं को निर्णय लेने वाली व्यवस्था में बराबर अवसर मिलना चाहिए।

अनिता त्रिपाठी, महिला अधिवक्ता

अध्यक्ष और महासचिव में से कम से कम एक पद महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षित किया जाना चाहिए।

मोनालिसा महापात्र, महिला अधिवक्ता



महिला अधिवक्ता सक्रिय रूप से बार की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अब उन्हें शीर्ष नेतृत्व का अवसर भी मिलना चाहिए।

नूतन यादव, महिला अधिवक्ता

आरक्षण को संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि समान अवसर और प्रभावी प्रतिनिधित्व का जरिया बनाने की जरूरत है।

नेहा चौधरी, महिला अधिवक्ता

जिला बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण की औपचारिकता नहीं बल्कि महिलाओं को नेतृत्व चाहिए। जिससे किसी तरह का भेदभाव न रहे।

अभिरंजना शर्मा, महिला अधिवक्ता

उपाध्यक्ष और लाइब्रेरियन के पदों का कोई महत्व नहीं है। अध्यक्ष और महासचिव पदों के रोटेशनल आरक्षण की व्यवस्था पहले से स्पष्ट की जाए।

पूजा राजपूत, महिला अधिवक्ता



महिलाओं को केवल सहायक या कम प्रभाव वाले पदों तक सीमित रखना उचित नहीं है। हम नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

आरती भल्ला, महिला अधिवक्ता

महिला अधिवक्ताओं की आवाज तभी प्रभावी होगी, जब उन्हें बार की नीतियां तय करने वाली जिम्मेदारियों में भी स्थान मिलेगा।

ज्योति, महिला अधिवक्ता

हमारा उद्देश्य किसी वर्ग का अधिकार छीनना नहीं, बल्कि महिलाओं को बराबरी का अवसर दिलाना है। अध्यक्ष या महासचिव पद पर भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

सुशीला, महिला अधिवक्ता