गुरुग्राम में सनसनी: इफको चौक के पास महिला का शव बरामद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में इफको चौक मेट्रो स्टेशन पर शराब की दुकान के पास खाली मैदान में रविवार दोपहर 1.30 बजे एक महिला का शव मिट्टी में दबा मिला।

सेक्टर-29 थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव को मिट्टी से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। महिला की उम्र करीब 30 साल है। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है।

पुलिस को राहगीरों ने बताया कि लेजर वैली पार्क की खाली जमीन पर मिट्टी में एक महिला का शव दबा हुआ है। महिला का चेहरा दिख रहा था। फिलहाल उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। पहली नजर में शक है कि उसकी हत्या की गई और फिर शव को ठिकाने लगा दिया गया।