    गुरुग्राम: सेक्टर-29 थाने से सिर्फ 100 मीटर दूर संगीन वारदात, महिला की हत्या कर शव मिट्टी में दबाया

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर-29 इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई और उसके शव को मिट्टी में दफना दिया गया। यह घटना स्थानीय पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुई ...और पढ़ें

    dead body

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर 29 थाने से महज सौ मीटर दूर एक महिला की हत्या कर उसके शव को मिट्टी में दफना दिया गया। उसका मुंह मिट्टी से बाहर दिख रहा था। राहगीरों की सूचना पर रविवार दोहपर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के गले पर हल्के चाेटों के निशान हैं। आशंका है महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। महिला की उम्र करीब 30 साल है। अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है।

    मात्र आधा फीट गहरे गड्ढे में दबाया शव

    सेक्टर 29 थाना पुलिस के मुताबिक, रविवार दाेपहर राहगीरों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास शराब ठेके के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक महिला का शव मिट्टी में दबा हुआ है। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीमें घटनास्थल पर पहुंची। महिला का चेहरा हल्का बाहर निकला हुआ था। पूरे शरीर को मिट्टी से दबाया हुआ था, जिसने भी हत्या की और यहां शव को छिपाया, उसने गहराई में महज आधा फीट ही गड्ढा किया था।

    गले पर हल्के चोटों के निशान

    पास पड़ी मिट्टी को शव पर डालकर छिपाया गया था। इसलिए पूरी तरह से लाश छिपी नहीं। जांच के दौरान महिला के गले पर हल्के चोटों के निशान पाए गए। इसके अलावा शरीर पर और कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने आस-पास के लोगों को शव की पहचान करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी महिला की पहचान नहीं कर सका।

    मामले में जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। हत्या की धाराओं में केस दर्जकर जांच की जा रही है। आस-पास बिल्डिंगों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही शव की पहचान कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

    पहले भी हो चुकी हैं कई घटनाएं

    सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के लेजर वैली पार्क में कई जगहों पर सूनसान पड़ा रहता है। इफको चौक मेट्रो स्टेशन और लेजर वैली पार्क होने के बावजूद रात में यह इलाका पूरी तरह खाली हो जाता है। आस-पास कोई गार्ड या सिक्योरिटी नहीं है। अभी 20 दिन पहले ही अप्पू घर के पास एक व्यक्ति की ईंटों से कूचकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। 20 दिन बाद ही एक और वारदात से पूरे इलाके में दहशत है।

