गुरुग्राम: सेक्टर-29 थाने से सिर्फ 100 मीटर दूर संगीन वारदात, महिला की हत्या कर शव मिट्टी में दबाया

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर 29 थाने से महज सौ मीटर दूर एक महिला की हत्या कर उसके शव को मिट्टी में दफना दिया गया। उसका मुंह मिट्टी से बाहर दिख रहा था। राहगीरों की सूचना पर रविवार दोहपर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मिट्टी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के गले पर हल्के चाेटों के निशान हैं। आशंका है महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। महिला की उम्र करीब 30 साल है। अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है।

मात्र आधा फीट गहरे गड्ढे में दबाया शव सेक्टर 29 थाना पुलिस के मुताबिक, रविवार दाेपहर राहगीरों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास शराब ठेके के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एक महिला का शव मिट्टी में दबा हुआ है। इस पर थाना पुलिस, एफएसएल, फिंगरप्रिंट टीमें घटनास्थल पर पहुंची। महिला का चेहरा हल्का बाहर निकला हुआ था। पूरे शरीर को मिट्टी से दबाया हुआ था, जिसने भी हत्या की और यहां शव को छिपाया, उसने गहराई में महज आधा फीट ही गड्ढा किया था।

गले पर हल्के चोटों के निशान पास पड़ी मिट्टी को शव पर डालकर छिपाया गया था। इसलिए पूरी तरह से लाश छिपी नहीं। जांच के दौरान महिला के गले पर हल्के चोटों के निशान पाए गए। इसके अलावा शरीर पर और कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने आस-पास के लोगों को शव की पहचान करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी महिला की पहचान नहीं कर सका।

मामले में जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। हत्या की धाराओं में केस दर्जकर जांच की जा रही है। आस-पास बिल्डिंगों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही शव की पहचान कर घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।