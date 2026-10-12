गुरुग्राम में बसई से सेक्टर-47 तक जलभराव से लोग परेशान, 40 मिमी बारिश से सड़कें हुईं पानी से लबालब; थमी रफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में सोमवार सुबह हुई 40 मिमी वर्षा से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर वर्षा का पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बसई, कादीपुर, पालम विहार, राजेंद्र पार्क और सेक्टर-47 सहित कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सेक्टर-5 और शीतला माता रोड पर भी पानी जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई।

कई इलाकों में बेअसर दिखी जल निकासी व्यवस्था वर्षा के बाद सड़कों पर पानी जमा होने से नगर निगम और संबंधित विभागों की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए किए गए दावों के बावजूद कई इलाकों में पानी की निकासी समय पर नहीं हो सकी।