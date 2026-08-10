घरों में पहुंच रहा गंदा पानी, पेयजल लाइन लीक होने से गुरुग्राम के हजारों लोग झेल रहे मुसीबत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में नगर निगम के समसपुर गांव स्थित पार्क नंबर-4 के पास पेयजल आपूर्ति की लाइन में लीकेज होने से लोगों को परेशानी हो रही है। पाइपलाइन से पानी का रिसाव होने के साथ ही घरों में गंदे पानी की आपूर्ति होने की शिकायत सामने आई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण उन्हें पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। घरों में पहुंच रहा गंदा पानी समसपुर के योगेंद्र सिंह ने बताया कि पार्क नंबर-4 क्षेत्र में पानी की लाइन लीक है। पाइपलाइन से लगातार पानी रिसने के कारण आसपास की जगह पर भी पानी जमा हो रहा है। वहीं, लाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी पेयजल आपूर्ति में मिलकर घरों तक पहुंचने की आशंका है।