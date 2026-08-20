Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गुरुग्राम के 15 से ज्यादा सेक्टरों में पेयजल संकट गहराया, बसई चौक पर पाइपलाइन लीकेज से मचा हाहाकार

By Sandeep Kumar Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:05 PM (GMT+05:30)

गुरुग्राम के बसई मुख्य चौक पर पेयजल पाइपलाइन में लीकेज से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। बारिश के कारण मरम्मत कार्य रुका हुआ है, जिससे निवासियों को दैनिक कार्यों में भारी परेशानी हो रही है।

गुरुग्राम में पेयजल संकट गहराया। जागरण

गुरुग्राम में पेयजल संकट गहराया। जागरण

HighLights

  1. बसई मुख्य चौक पर पेयजल पाइपलाइन में लीकेज हुई।

  2. बारिश के कारण मरम्मत कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

  3. कई गुरुग्राम इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में बसई मुख्य चौक पर पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज होने से शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। लीकेज को ठीक करने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया गया था, लेकिन वर्षा के कारण काम प्रभावित हो गया।

इससे संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन परिवारों को हो रही है, जिनके पास पानी का पर्याप्त भंडारण नहीं है।

ये इलाके प्रभावित

पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में गांव बसई, कादीपुर, चकरपुर, नाथूपुर, सिकंदरपुर, गढ़ी, सिविल लाइंस, हंस एन्क्लेव, ग्रीनवुड सिटी, सेक्टर 45, 37, 34, 29, 10ए, 16, 17, 18, 15, 15 पार्ट-2, 30, 31 और 32 और डीएलएफ फेज-1 से 4 शामिल हैं।

बताया गया कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवारों के साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं। पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से घरों में खाना बनाने, कपड़े धोने, सफाई और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है।

लोगों की परेशानी और बढ़ गई

वहीं, सुबह के समय पानी की जरूरत अधिक होने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कई परिवारों को पानी की उपलब्धता के अनुसार अपने दैनिक कामकाज में बदलाव करना पड़ रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी पानी की कमी का असर कामकाज पर पड़ने लगा है।

मरम्मत कार्य दोबारा शुरू किया

वर्षा के कारण पाइपलाइन की लीकेज की मरम्मत का काम फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विभाग के अनुसार मौसम की स्थिति अनुकूल होते ही मरम्मत कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। पाइपलाइन की लीकेज ठीक होने के बाद ही पेयजल आपूर्ति सामान्य हो सकेगी।

यह भी पढ़ें- घरों में पहुंच रहा गंदा पानी, पेयजल लाइन लीक होने से गुरुग्राम के हजारों लोग झेल रहे मुसीबत

विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से पानी का इस्तेमाल आवश्यकता के अनुसार करने और अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद नहीं करने की अपील की है।