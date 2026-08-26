गुरुग्राम के सेक्टर-27, 42 और 43 में जलभराव बनी आफत, पार्षद ने लिया तुरंत बड़ा एक्शन
भारी बारिश के बाद वार्ड 22 के पार्षद विकास यादव ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जलनिकासी की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
HighLights
पार्षद विकास यादव ने वार्ड 22 में जलभराव का निरीक्षण किया।
सेक्टर-27, 42, 43 में जलनिकासी की समस्याओं का जायजा लिया।
अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए, जेसीबी से काम शुरू।
जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। बीते सोमवार और मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद वार्ड 22 के नगर निगम पार्षद विकास यादव ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। पार्षद ने सेक्टर-27, सेक्टर-42 और सेक्टर-43 सहित विभिन्न इलाकों का दौरा कर जलनिकासी की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नालों की सफाई नहीं होने, पाइप कनेक्शन नहीं होने तथा जलनिकासी से जुड़ी अन्य तकनीकी समस्याएं सामने आईं। पार्षद ने मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों और जेसीबी मशीनों को बुलाकर युद्धस्तर पर काम शुरू कराया, ताकि लोगों को जलभराव से जल्द राहत मिल सके।
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सेक्टर-43 की मुख्य सड़क पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई थी। पार्षद के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में यहां दो से तीन नए पाइप डलवाकर उन्हें ड्रेन से जोड़ा गया है, जिससे पानी की निकासी में सुधार हुआ और जलभराव की समस्या काफी कम हुई है। इस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए किए गए इन कार्यों से स्थानीय लोगों को राहत मिली है।
इसके अलावा वार्ड में जलभराव और जलनिकासी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्षद विकास यादव ने नगर निगम आयुक्त से भी मुलाकात की और अपने क्षेत्र की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग रखी।
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