गुरुग्राम के सेक्टर-27, 42 और 43 में जलभराव बनी आफत, पार्षद ने लिया तुरंत बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। बीते सोमवार और मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद वार्ड 22 के नगर निगम पार्षद विकास यादव ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया। पार्षद ने सेक्टर-27, सेक्टर-42 और सेक्टर-43 सहित विभिन्न इलाकों का दौरा कर जलनिकासी की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर नालों की सफाई नहीं होने, पाइप कनेक्शन नहीं होने तथा जलनिकासी से जुड़ी अन्य तकनीकी समस्याएं सामने आईं। पार्षद ने मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों और जेसीबी मशीनों को बुलाकर युद्धस्तर पर काम शुरू कराया, ताकि लोगों को जलभराव से जल्द राहत मिल सके।