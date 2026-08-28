Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गुरुग्राम में 18 वर्ष के युवाओं के लिए वोटरबनने का मौका, 29-30 अगस्त को चलेगा विशेष अभियान

By Aditya Raj Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:59 PM (IST)

गुरुग्राम में 29 और 30 अगस्त को मतदाता सूची पुनरीक्षण का विशेष अभियान चलेगा। 18 वर्ष के युवा 30 अगस्त ...और पढ़ें

युवाओं के पास वोटर कार्ड बनवाने का मौका। फोटो: आर्काइव

युवाओं के पास वोटर कार्ड बनवाने का मौका। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. गुरुग्राम में 29 और 30 अगस्त को विशेष मतदाता अभियान चलेगा

  2. 18 वर्ष के युवा 30 अगस्त तक वोट बनवाने का मौका

  3. बीएलओ बूथों पर मतदाता सूची संबंधित कार्य निपटाएंगे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फेज-दो का कार्य तेजी से चल रहा है।

इसके तहत 29 और 30 अगस्त को जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने निर्धारित कार्यालयों में मौजूद रहकर मतदाताओं से संबंधित कार्यों का निपटारा करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिले के नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जागरूकता और सहयोग से ही सही एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सकती है।

दो दिन बीएलओ करेंगे रजिस्ट्रेशन

जिन युवाओं की आयु एक जुलाई 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और अभी तक उनका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है, वे 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं।

युवाओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ के पास पहुंचने की सलाह दी गई है। जिन मतदाताओं को दस्तावेज पूरे नहीं होने के संबंध में बीएलओ की ओर से नोटिस मिला है, वे भी विशेष अभियान के दौरान अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं।

इसके साथ ही मतदाता सूची में अपने विवरण को अपडेट करवाएं। विशेष अभियान के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने, मतदाता सूची से जुड़े लंबित कार्यों को पूरा करने के साथ ऑनलाइन डाटा अपलोड करने का कार्य भी किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- छह माह से शोपीस बना गुरुग्राम का LPG ATM, 500 से ज्यादा उपभोक्ताओं को योजना दोबारा शुरू होने का इंतजार

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में JCB ने बाइक सवार इंजीनियर को कुचला, मौत के बाद हेलमेट गायब होने से गहराया रहस्य