गुरुग्राम में 18 वर्ष के युवाओं के लिए वोटरबनने का मौका, 29-30 अगस्त को चलेगा विशेष अभियान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फेज-दो का कार्य तेजी से चल रहा है।

इसके तहत 29 और 30 अगस्त को जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने निर्धारित कार्यालयों में मौजूद रहकर मतदाताओं से संबंधित कार्यों का निपटारा करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिले के नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जागरूकता और सहयोग से ही सही एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सकती है।

दो दिन बीएलओ करेंगे रजिस्ट्रेशन जिन युवाओं की आयु एक जुलाई 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और अभी तक उनका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है, वे 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं।

युवाओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ के पास पहुंचने की सलाह दी गई है। जिन मतदाताओं को दस्तावेज पूरे नहीं होने के संबंध में बीएलओ की ओर से नोटिस मिला है, वे भी विशेष अभियान के दौरान अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं।