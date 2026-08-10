गुरुग्राम में घरेलू सहायिका से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सुशांत लोक थाना क्षेत्र के डीएलएफ फेस-पांच में घरेलू सहायिका से मारपीट का तीन महीने पुराना एक वीडियो रविवार रात से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक महिला घर में काम करने वाली सहायिका के साथ मारपीट करती दिख रही है। मामले का संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार प्रसारित वीडियो डीएलएफ फेस-पांच के एक घर का बताया जा रहा है। यह वीडियो बाहर किसी दूसरी बिल्डिंग से बनाया गया। इसमें करीब 50 वर्षीय एक महिला घरेलू सहायिका को धक्का देती और हाथापाई करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला नेपाल की रहने वाली है और घटना के बाद उसने काम छोड़ दिया था।