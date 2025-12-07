Language
    गुरुग्राम में तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक लगाया ब्रेक, पीछे से आ रहा ऑटो भिड़ा; 2 लोगों की मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:54 AM (IST)

    गुरुग्राम में सुभाष चौक के पास ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से ऑटो टकरा गया, जिसमें ऑटो चालक वीरेंद्र कुमार और यात्री अशोक कुमार की मौत हो गई। अशोक एक कं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहा ऑटो उसमें भिड़ गया। हादसे में ऑटो चालक और उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    घटना रविवार अलसुबह की है। पुलिस ने मृत ऑटो चालक की पहचान बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले 35 वर्षीय वीरेंद्र कुमार और पीछे बैठे युवक की पहचान पानीपत के रहने वाले 32 वर्षीय अशोक कुमार के रूप में की है। अशोक कुमार गुरुग्राम में रहकर एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे।

    बताया जाता है रविवार अलसुबह चार बजे ड्यूटी के बाद अशोक कुमार ऑटो से सुभाष चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान अंडरपास के आगे तेज रफ्तार एक ट्रक सोहना की तरफ जा रहा था। ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से ऑटो पीछे से भिड़ गया।

    हादसे में ऑटो चालक और पूछे बैठे अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग इन्हें निजी अस्पताल में ले गए। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के परिवार को घटना के बारे में सूचना दी है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।