गुरुग्राम में यातायात पुलिस का बड़ा अभियान, लेन बदलने और पुराने वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। सोमवार को आयोजित जनरल परेड में यातायात पुलिस के करीब 202 अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

पुलिस उपायुक्त यातायात प्रतीक गहलोत ने परेड का निरीक्षण कर अधिकारियों को प्रभावी यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश दिए। अनुशासन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया पुलिस उपायुक्त ने निर्धारित लेन में वाहन नहीं चलाने और बार-बार अनावश्यक लेन बदलने वाले चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन चालकों को लेन अनुशासन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित अवधि से अधिक पुराने बीएस-3 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया। 10 और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।