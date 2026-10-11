गुरुग्राम में तेज रफ्तार वाहन ने कॉन्स्टेबल को मारी टक्कर, मौके पर मौत; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में गुरुग्राम-बादली रोड पर शनिवार रात सड़क हादसे में ट्रैफिक पुलिस में तैनात 28 वर्षीय कॉन्स्टेबल की मौत हो गई। फरुखनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान कॉन्स्टेबल अंकित कुमार के रूप में हुई है। वह सेक्टर-29 ट्रैफिक में तैनात थे। शनिवार रात ड्यूटी खत्म कर वह बाइक से बाढ़सा स्थित अपने घर जा रहे थे।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

जानकारी के अनुसार, रात करीब 9 बजे इकबालपुर के पास पीछे से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अंकित सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।