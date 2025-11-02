Language
    सड़क पर बैंड, बाजा, बारात... ट्रैफिक जाम के लिए तैयार रहें साइबर सिटी के लोग

    By Varun Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:51 AM (IST)

    गुरुग्राम में शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही सड़कों पर बैंड, बाजा और बारात का माहौल रहेगा। शहर में यातायात जाम की समस्या बढ़ने की आशंका है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। त्योहारों के बाद अब लोग लगन की तैयारी में जुट गए हैं। पांच महीने बाद देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सीजन शुरू हो गया है। देवउठनी एकादशी के दूसरे दिन सबसे ज्यादा शहर में शादियां हैं। शहर में धूम धड़ाका होना तय है। ऐसे में रविवार दोपहर बाद शहर में जगह-जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। शादी स्थल तक पहुंचने के लिए सड़कों पर बारात निकाली जाएगी, जिसका असर जाम की स्थिति पर भी पड़ेगा।

    इस बार सहालग सीजन में शादी का शुभ मुहूर्त छह दिसंबर तक बन रहा है। इस दौरान करीब 19 दिन शादी का मुहूर्त है। साइबर सिटी में 600 से अधिक छोटे-बड़े बैंक्विट हाल, धर्मशाला, फार्म हाउस, कम्युनिटी सेंटर आदि हैं। सबसे ज्यादा शादी स्थल न्यू दिल्ली रोड, कादीपुर, ओल्ड दिल्ली रोड, बसई रोड समेत कई अन्य जगहों पर हैं। जहां शादियां धूम धड़ाके के साथ आयोजित होती हैं।

    लगन के समय यहां हर दिन शादियों के आयोजन होते रहते हैं। मगर, पार्किंग की सुविधा न होने के कारण बारातियों व मेहमान जहां जगह मिली, वहीं वाहन पार्क कर कार्यक्रम में शामिल हो लेते हैं। ऐसे में लोगों को ध्यान रखना होगा कि वो इन मार्गों से न निकले, क्योंकि उन्हें लंबे जाम से जूझना पड़ सकता है।

    मैरिज हॉल संचालकों की मनमानी का दंश झेलेंगे राहगीर

    यदि किसी मैरिज हाल में पार्किंग की सुविधा है तो वहां गिने चुने वाहन की पार्क हो सकते हैं। जबकि यह जिम्मेदारी मैरिज हॉल संचालकों की है कि वह क्षमतानुसार बुकिंग लें और इसी के अनुसार पार्किंग की सुविधा प्रदान करें। मगर, अब तक इस तरह की कोई भी सुविधा मैरिज हाल संचालकों की ओर से नहीं दी जा रही है। ऐसे में मैरिज हाल संचालकों की मनमानी का दंश राहगीर झेलेंगे।

    सहालगी सीजन से बाजार में फिर लौट रौनक

    शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही बाजारों में रौनक लौट आई है। बाजार में थोड़ी महंगाई जरूर है लेकिन शादियों की तैयारियों में लोग व्यस्त भी दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में शादियों को ध्यान में रखते हुए ब्राइडल व डिजाइनर साड़ियों व लहंगा-चुनरी को रखा गया है।

    लगन को देखते हुए लोग भारी और हल्के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। ओल्ड दिल्ली रोड स्थित मैरिज हाल के अविनाश ने बताया कि दो महीनों की अलग-अलग तारीखों को लेकर शादियों के बुकिंग चल रही है। साथ ही अलग से केटरिंग की भी एडवांस बुकिंग चल रही है।

    चौक चौराहों पर तैनात रहेगी ट्रैफिक पुलिस

    लगन का सीजन शुरू होते ही शहर में जाम की समस्या और जाती है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारी कर रही है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही चिन्हित स्थानों पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए जवानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।