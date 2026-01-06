Language
    गुरुग्राम में रुक नहीं रही स्टंटबाजी, अब स्विफ्ट के दरवाजे खोलकर तीन युवकों ने घुमाई कार; पुलिस ने दिया अपडेट

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    गुरुग्राम में स्विफ्ट कार से स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें तीन युवक कार की खिड़कियों से लटके हुए हैं, जबकि चालक कार को गोल-गोल घुमा रहा ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गुरुग्राम में स्विफ्ट कार के साथ स्टंटबाजी का वीडियो वायरल।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में कार से स्टंटबाजी का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोमवार रात से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्विफ्ट कार की खिड़कियों पर तीन युवक लटके हुए हैं और ड्राइवर कार को गोल-गोल घुमा रहा है।

    वीडियो पर डायलॉग लगाया गया है कि तू स्कूल की टॉपर, हम स्कूल के रेस्टिकेट बालक। बताया जाता है कि यह वीडियो सोमवार रात का है। यह वीडियो गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित सिग्नेचर ग्लोबल डैक्सिन एक्स फैक्टर सोसाइटी के गेट के बाहर का बताया जा रहा है। युवकों ने स्विफ्ट कार से स्टंट किए।

    तीन युवक कार की खिड़कियां खोलकर बाहर लटके

    12 सेकेंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि तीन युवक कार की खिड़कियां खोलकर बाहर लटके हुए हैं। कार चलाने वाला युवक भी खिड़की पर एक हाथ ऊपर कर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। एक अन्य युवक इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है।फिलहाल स्टंट करने वाले युवकों की पहचान नहीं हो पाई है।

    पुलिस का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। बता दें कि दो दिन पहले भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी से स्टंटबाजी का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।

