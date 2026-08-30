गुरुग्राम के सुशांत लोक-3 में भरभराकर गिरे तीनों मंजिलों के छज्जे, मकान मालिक और ठेकेदार गंभीर रूप से घायल

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। सुशांत लोक-3 के बी-1 ब्लाक में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। मकान नंबर 52 में दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। मलबा पहली मंजिल के छज्जे पर गिरने से वह भी टूटकर ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर के आगे निकला छोटा छज्जा भी टूट गया।

देखते ही देखते मकान की तीनों मंजिलों के छज्जे एक के बाद एक भरभराकर नीचे गिर गए। हादसे में मकान मालिक कन्हैया यादव और मरम्मत का काम करने आया निजी ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुशांत लोक-3 के बी-1 ब्लॉक में करीब 30 से 35 वर्ष पुराने मकान बने हुए हैं। मकान नंबर 52 की दूसरी मंजिल की बालकनी के छज्जे में पिछले कुछ समय से दरारें आ रही थीं। इसे देखते हुए मकान मालिक ने मरम्मत के लिए निजी ठेकेदार को बुलाया था। रविवार को दोनों छज्जे की स्थिति का निरीक्षण कर मरम्मत की योजना बना रहे थे।

इसी दौरान अचानक छज्जा टूटकर नीचे गिर गया और दोनों मलबे की चपेट में आ गए। मकान मालिक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ठेकेदार का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

घर में थे लोग, बाल-बाल बचे हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दूसरी मंजिल से गिरा मलबा पहली मंजिल और फिर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया। गनीमत रही कि पहली मंजिल पर रहने वाले परिवार के सदस्य हादसे के समय घर के अंदर थे और छज्जा बाहर की ओर गिरने के कारण सुरक्षित बच गए। वहीं ग्राउंड फ्लोर का परिवार उस समय घर से बाहर था। इस वजह से कोई अन्य व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया।

स्थानीय लोगों के अनुसार यदि ग्राउंड फ्लोर का परिवार घर में मौजूद होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही सेक्टर-56 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुराने मकानों की हालत को लेकर चिंता आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के अनुसार सुशांत लोक-2 और 3 में इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं। यहां बड़ी संख्या में मकान 30 से 35 वर्ष पुराने हैं। छतों और बालकनियों में लंबे समय तक पानी जमा रहने से सीलन बढ़ती है, जिससे छज्जों और बालकनियों की मजबूती प्रभावित होती है। समय के साथ दरारें बढ़ने पर उनके गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है।

आरडब्ल्यूए का कहना है कि पुराने मकानों की स्थिति को लेकर संबंधित विभागों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। आरडब्ल्यूए ने विभागों से ऐसे मकानों का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही लोगों से भी अपने मकान, बालकनी और छज्जों की समय-समय पर जांच कराने तथा जरूरत पड़ने पर तत्काल मरम्मत कराने की अपील की है।