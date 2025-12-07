गुरुग्राम में क्लब पार्टी का शौक पूरा करने के लिए 4 दोस्तों ने बनाया चोर गिरोह, 14 वारदातों को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जेब खर्च न मिलने पर क्लब पार्टी व शौक पूरा करने के लिए एलएलबी, सीए और बीकाम की पढ़ाई कर रहे चार दोस्तों ने चोर गिरोह बना लिया। चारों दोस्त कार से रात में औजार लेकर निकलते थे। होटल और घर के बाहर सड़क पर खड़ी कारों के टायर व रीम चोरी कर लेते थे। इसके बाद ईंटों पर कार खड़ी करके फरार हो जाते थे। क्राइम ब्रांच सेक्टर-43 की पुलिस टीम ने चारों दोस्तों को गिरफ्तार लिया है।

आरोपितों की पहचान ऋषिकेश निवासी मकान नंबर-662 नजदीक लाल कुआं दुर्गा मंदिर के पीछे सेक्टर-39 गांव झाड़सा, अर्जुन निवासी सिवाना जिला झज्जर वर्तमान में चोबड़ा पट्टी गांव झाड़सा में किराएदार, पीयूष राणा निवासी जोधपुर नजदीक पंचवटी पलवल वर्तमान में जुलाहा मोहल्ला गांव झाड़सा में किराएदार और तुषार कुमार निवासी राजवाड़ा थाना धरारा जिला मुंगेर बिहार वर्तमान में पुरानी कचहरी झाड़सा में किराएदार के रूप में हुई है।

बीती 16 नवंबर को पुलिस थाना सेक्टर-40 की पुलिस टीम को सी-ब्लाक उदय नगर सेक्टर-45 में गाड़ी के चारों टायर चोरी के जाने के संबंध में मिली थी। थाना पुलिस ने मामले में अभियोग अंकित किया था। अपराध शाखा सेक्टर-43 की पुलिस टीम ने अभियोग में आरोपित चारों दोस्तों को शुक्रवार को सेक्टर-49 से गिरफ्तार किया।

आरोपियों से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि चोरों आरोपित बचपन के दोस्त हैं और एक ही स्कूल में साथ पढ़े थे। सभी को पार्टी और क्लब जाने का शौक है। घर से जेबखर्च न मिलने पर इन्होंने यह चोरी करना शुरू कर दिया। ये रात के समय उपरोक्त आरोपी अर्जुन की मारुति फ्रानक्स कार में सवार होकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे।

पिछले 02 महीनों से चोरियों को अंजाम देने में सक्रिय थे। बीते करीब दो महीने में आरोपितों ने गुरुग्राम में कुल 14 टायर-रिम चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है, जिनके संबंध में संबंधित थानों में अभियोग भी अंकित है। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया है। अभियोग का अनुसंधान जारी है।