स्वतंत्रता दिवस पर गुरुग्राम में तनाव फैलाने की साजिश नाकाम: सिरहौल गांव में मचा बवाल, पुलिस की तैनाती

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्वतंत्रता दिवस के दिन गुरुग्राम के सिरहौल गांव में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश की गई। शनिवार सुबह श्मशान भूमि में मिट्टी के ढेर में किसी मुस्लिम व्यक्ति को दफनाने की जानकारी मिलने पर गांव के लोग जमा हो गए। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। दोपहर बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में खोदाई की गई तो वहां कुछ भी नहीं मिला।

शनिवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने श्मशान में मिट्टी का ऊंचा ढेर देखा। ढेर के ऊपर पेड़ों की टहनियां और पत्ते डाले हुए थे। पास में एक जोड़ी जूते और गार्ड जैसी वर्दी भी पड़ी थी। इसे देखकर लोगों को शक हुआ कि किसी शव को यहां दफनाया गया है। गांव में बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भी रहते हैं, इसलिए अफवाह फैली कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को यहां दफनाया गया है। इसके बाद श्मशान स्थल पर हंगामा शुरू हो गया।

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खोदाई, कुछ नहीं मिला सूचना पर सेक्टर-17/18 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट को बुलाकर उनकी निगरानी में मशीन से मिट्टी के ढेर की खोदाई करवाई गई। खोदाई में ढेर के अंदर कोई शव या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह की घटना सामने आना और अफवाह फैलाना सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर लोगों को शांत किया और स्थिति को सामान्य किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।