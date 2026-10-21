लाल पाड़ सफेद साड़ी और गालों पर सिंदूर, पारंपरिक धुनाची नृत्य से गुरुग्राम में सजा 'मिनी बंगाल'; PHOTOS

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में सेक्टर-15 पार्ट-दो सामुदायिक भवन सहित सेक्टर-14, 56, 46, 4 और 108 में दुर्गा पूजा के दौरान पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। इसके साथ ही, दिल्ली एनसीआर के तमाम हिस्सों में महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म को बड़े ही उत्साह से मनाया।

इसकी शुरुआत भगवान गणेश को सिंदूर लगाने से हुई। इसके बाद मां काली, मां दुर्गा, भगवान कार्तिकेय और मां सरस्वती को सिंदूर अर्पित किया गया। महिलाओं ने मां दुर्गा को विदाई देने से पहले पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।

(फोटो/संजय गुलाटी)

इस दौरान पंडालों में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लाल पाड़ सफेद साड़ी (लाल बॉर्डर वाली साड़ी) पहनी और माहौल में चार चांद लगाया।

(फोटो/संजय गुलाटी)

गुरुग्राम के इन सभी सेक्टरों में दुर्गा पूजा के दौरान मिनी बंगाल जैसा नजारा देखने को मिला। पारंपरिक लाल किनारे वाली सफेद साड़ियों में सजी महिलाओं ने इस उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

(फोटो/संजय गुलाटी)

हंसी-खुशी और नम आंखों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया गया, जिसके साथ ही पांच दिवसीय इस भव्य उत्सव का समापन हो गया।

(फोटो/सौरभ कुमार राय)

मां की पूजा-अर्चना के बाद महिलाओं ने एक-दूसरे की मांग और गालों पर सिंदूर लगाकर जश्न मनाया। इस दौरान पूरा पंडाल लाल रंग में रंगा नजर आया।

(फोटो/संजय गुलाटी)

मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के विशेष पात्र में नारियल की जटाओं और धूनी के साथ किया जाने वाला 'धुनाची नृत्य' भी आकर्षण का केंद्र रहा।

(फोटो/संजय गुलाटी)

(फोटो/पी. कुमार)

(फोटो/संजय गुलाटी)

(फोटो/चंद्र प्रकाश मिश्र)

(फोटो/पी. कुमार)

(फोटो/चंद्र प्रकाश मिश्र)