गुरुग्राम में बारिश बनी आफत: जलभराव में फंसी स्कूल वैन, डर से रोने लगे नर्सरी के बच्चे

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में दो दिन लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है। गुरुग्राम के लिए सोमवार यानी (24 अगस्त) का दिन मुसीबतों से भरा रहा। शहर में सोमवार को भारी बारिश के चलते एक डरावनी तस्वीर भी देखने को मिली।

दरअसल, गुरुग्राम में सेक्टर-14 सेंट्रल स्कूल के नर्सरी के बच्चों को ले जा रही एक वैन भारी बारिश के बीच शीतला माता मंदिर के पास पानी में फंस गई। वैन के ड्राइवर ने आनन-फानन में बच्चों को कार से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसके बाद ड्राइवर ने बच्चों के परिजनों को सूचना दी।