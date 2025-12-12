Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में RSS के मानेसर जिला कार्यवाह की मौत, फॉर्च्यूनर से जा रहे थे कोटा

    By ADITYA RAJEdited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:49 AM (IST)

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में आरएसएस के मानेसर जिला कार्यवाह की मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वे अपनी फॉर्च्यूनर कार से कोटा जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसए) मानेसर के जिला कार्यवाह चरत सिंह की मौत गई।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा के पास बृहस्पतिवार रात सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसए) मानेसर के जिला कार्यवाह चरत सिंह की मौत गई। वह अपने तीन साथियों के साथ फॉर्च्यूनर से कोटा जा रहे थे। गाड़ी वह स्वयं चला रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि अधिक स्पीड की वजह से गाड़ी बैरिकेड्स से टकराकर पलट गई। मौके पर ही चरत सिंह की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।