दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में RSS के मानेसर जिला कार्यवाह की मौत, फॉर्च्यूनर से जा रहे थे कोटा
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए एक सड़क हादसे में आरएसएस के मानेसर जिला कार्यवाह की मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब वे अपनी फॉर्च्यूनर कार से कोटा जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा के पास बृहस्पतिवार रात सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसए) मानेसर के जिला कार्यवाह चरत सिंह की मौत गई। वह अपने तीन साथियों के साथ फॉर्च्यूनर से कोटा जा रहे थे। गाड़ी वह स्वयं चला रहे थे।
बताया जाता है कि अधिक स्पीड की वजह से गाड़ी बैरिकेड्स से टकराकर पलट गई। मौके पर ही चरत सिंह की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए।
