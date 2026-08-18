गुरुग्राम में सड़क नेटवर्क को मिलेगी नई रफ्तार, दो बड़ी परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सड़क कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत बनाने तथा आवागमन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की दो सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं पर करीब 68.69 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनके तहत सड़क सुधार के साथ फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, जल निकासी व्यवस्था और चौराहों का भी विकास किया जाएगा।

सेक्टर 68-69 के बीच बनेगा 900 मीटर मिसिंग लिंक जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा के अनुसार पहली परियोजना के तहत सेक्टर 68 और 69 को विभाजित करने वाली सड़क पर मिसिंग लिंक और सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे एसपीआर और सोहना रोड के बीच सीधी कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। साथ ही सेक्टर 68, 69, 70, 70ए, 75 और 76 के लोगों को आवागमन के लिए बेहतर मार्ग उपलब्ध होगा।

परियोजना के तहत करीब 900 मीटर नई मुख्य सड़क बनाई जाएगी, जबकि लगभग 1100 मीटर मौजूदा सड़क पर बिटुमिनस की नई परत बिछाई जाएगी। इसके अलावा करीब दो किलोमीटर लंबी नई दो लेन सर्विस रोड का निर्माण होगा। सड़क के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक भी विकसित किए जाएंगे। हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए बागवानी संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 26.83 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव होगा कम मिसिंग लिंक बनने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। तेजी से विकसित हो रहे आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होने के साथ मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। जीएमडीए ने सड़क के साथ पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए अलग सुविधाओं का भी प्रविधान किया है।

इफको चौक से एसपीआर तक 7.1 किलोमीटर सड़क सुधरेगी दूसरी परियोजना के तहत इफको चौक से एसपीआर तक करीब 7.1 किलोमीटर लंबे सड़क का विशेष मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसमें सेक्टर 28-29, 43-44, 52-52ए और 56-57 को विभाजित करने वाली सड़कें शामिल हैं।

फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और जल निकासी की होगी व्यवस्था सड़क के दोनों ओर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पूरे मार्ग पर वर्षा जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके अलावा प्रमुख चौराहों का सुधार, ग्रिल लगाने तथा पैदल यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे। परियोजना पर करीब 41.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।