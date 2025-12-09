गुरुग्राम: आरएमजी रेजिडेंसी सोसायटी वासियों का बिल्डर को अल्टीमेटम, 11 दिसंबर को तेज होगा आंदोलन

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। तीन साल से मालिकाना हक के इंतजार में रह रहे सेक्टर-37 स्थित आरएमजी रेजिडेंसी सोसायटी के निवासियों का सब्र अब टूटने लगा है। आक्यूपशन सर्टिफिकेट जारी न होने से परेशान लोगों ने बिल्डर के विरुद्ध प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि यदि बुधवार तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में तय शुल्क जमा नहीं कराया गया तो 11 दिसंबर को आंदोलन तेज किया जाएगा।

किफायती आवास योजना के तहत विकसित इस सोसायटी में कुल 724 फ्लैट हैं। वर्ष 2021 में बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा तो दे दिया, लेकिन अब तक सोसायटी का कब्जा प्रमाण पत्र नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से प्राप्त नहीं किया गया। इसके चलते फ्लैट खरीदारों को अपने घरों का कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा और रजिस्ट्री भी अटकी हुई है।

सबसे अधिक परेशानी उन परिवारों को हो रही है, जो फ्लैट बेचना चाहते हैं। स्थानीय निवासी अमोद ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से सोसायटी के निवासी इस मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में करीब पौने दो करोड़ रुपये की फीस विभाग में जमा होनी है, जो बिल्डर की ओर से अब तक लंबित है।

इसी वजह से सोसायटी को आक्यूपशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सका है। उन्होंने बताया कि देखरेख के अभाव में अब सोसायटी की हालत भी खराब होती जा रही है। कई स्थानों पर प्लास्टर झड़ने लगा है और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।