टू-वे ट्रैफिक प्लान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सेक्टर-27 और 43 के निवासियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। गुरुग्राम के व्यापार केंद्र-गैलरिया रोड को टू-वे करने के बाद ट्रैफिक समस्या को लेकर सेक्टर-27, सेक्टर-43 और सुशांत लोक-1 के निवासियों ने प्रदर्शन किया।

निवासियों ने बदली ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे आवागमन में परेशानी बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रैफिक सुधार के नाम पर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़े।