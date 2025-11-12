अब एकमुश्त नहीं देना होगा पानी-सीवर कनेक्शन शुल्क, गुरुग्राम वासियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए बड़ा राहत भरा निर्णय लिया है। सरकार ने पानी व सीवर कनेक्शन शुल्क, मीटर स्थापना शुल्क तथा रोड कट चार्ज से संबंधित नई नीति अधिसूचित करते हुए उपभोक्ताओं को सरल विकल्प उपलब्ध कराए हैं। यह प्रविधान एक अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम सीमा और उसके अंतर्गत आने वाले गांवों के नागरिक अब पानी-सीवर कनेक्शन के लिए दो विकल्प चुन सकेंगे। इनमें एकमुश्त भुगतान विकल्प के तहत पानी कनेक्शन शुल्क एक हजार रुपये तथा सीवर कनेक्शन शुल्क 500 रुपये है। इसके अतिरिक्त पानी उपभोग शुल्क-वेस्ट वाटर डिस्पोजल शुल्क लागू टैरिफ के अनुसार देना होगा तथा संपूर्ण सामग्री व श्रम लागत उपभोक्ता स्वयं वहन करेगा।

बिना एकमुश्त शुल्क के कनेक्शन के तहत उपभोक्ताओं को केवल पानी शुल्क, वेस्ट वाटर डिस्पोजल शुल्क देना होगा। इसके साथ दस रुपये प्रति माह (15 वर्षों तक) पानी-सीवर कनेक्शन शुल्क के बदले तथा 25 रुपये प्रति माह (6 वर्षों तक) पानी मीटर की लागत (यदि मीटर विभाग द्वारा लगाया जाता है) के लिए कटेंगे।

यदि घर में पहले से कार्यशील मीटर है तो मीटर शुल्क लागू नहीं होगा। इस विकल्प में पूरी सामग्री और श्रम लागत विभाग द्वारा वहन की जाएगी तथा मीटर टेस्टिंग शुल्क भी शून्य रहेगा यदि मीटर विभाग द्वारा दिया गया है। मीटर स्थापित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा जल्द ही एजेंसी एंपैनलमेंट की जाएगी।