गुरुग्राम में घर खरीदने का है प्लान? हरेरा की यह चेतावनी की नजरअंदाज, तो फंस सकता है पैसा

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम ने घर खरीदने वालों को बिना पंजीकरण वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने से सावधान किया है।

प्राधिकरण के अनुसार लोग प्लाट, फ्लैट, विला, अपार्टमेंट या किसी भी अन्य संपत्ति की बुकिंग या खरीद से पहले परियोजना की पूरी जानकारी जरूर जांचें।

हरेरा के अधिकारियों की मानें तो किसी भी परियोजना में पैसा लगाने से पहले उसका रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकरण नंबर, परियोजना की वेबसाइट, स्वीकृत साइट का पता और अन्य जरूरी जानकारी प्राधिकरण के पोर्टल पर जांच लें। इससे खरीदार धोखाधड़ी से बच सकेंगे और उनके हित भी सुरक्षित रहेंगे।

क्या कहता है प्राधिकरण? प्राधिकरण के अनुसार, बिना पंजीकरण वाली परियोजना में बिक्री, विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग या खरीद करना रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए घर खरीदारों को केवल हरेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करने की सलाह दी गई है।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत पंजीकृत परियोजना की बिक्री या खरीद में मदद करने वाले हर रियल एस्टेट एजेंट का हरेरा में पंजीकरण होना जरूरी है। बिना पंजीकरण के इस तरह के लेनदेन में मदद करने पर एजेंट के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राधिकरण ने घर खरीदारों से अपील की है कि वे किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी रेरा स्थिति की जांच करें और केवल आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही फैसला लें।