गुरुग्राम: रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुरुस्त करने का आदेश, अनुपालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सोसायटियों में लगे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 31 दिसंबर तक ठीक करवाने होंगे। इसके लिए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) ने सभी RWA और डेवलपर्स को रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और रिचार्ज सिस्टम के मेंटेनेंस और ऑपरेशन के बारे में गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 15 नवंबर को सेक्टर 49 के DAV पब्लिक स्कूल में हुई वर्कशॉप के नतीजों के आधार पर जारी की गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल एडवाइजर डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में हाइड्रोलॉजी और अर्बन वॉटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए। प्रिंसिपल एडवाइजर के मुताबिक, 1.15 एकड़ और उससे ज़्यादा एरिया वाली सोसायटियों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेंटेन करने वाले RWA और डेवलपर्स को यह पक्का करना चाहिए कि सभी स्ट्रक्चर चालू हों। डिज़ाइन में बदलाव या मरम्मत 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए।

सर्टिफिकेट जरूरी RWA या डेवलपर्स को अपनी जगह पर लगे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पिट्स की काम करने की हालत की पुष्टि करने वाला एक सर्टिफिकेट जारी करना होगा और इसे 31 दिसंबर, 2025 तक GMDA के एनफोर्समेंट डिवीज़न में जमा करना होगा। GMDA गुरुग्राम के अलग-अलग इलाकों में कम से कम दस सोसाइटियों का रैंडम इंस्पेक्शन करेगा। सिंचाई विभाग, GMDA और DTCP के हाइड्रोलॉजिस्ट की एक जॉइंट टीम इन सिस्टम को वेरिफाई करेगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट 15 जनवरी, 2026 तक जमा की जाएगी।