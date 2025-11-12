Language
    गुरुग्राम में पुराने केस को खत्म करने का दबाव बनाया, रिवाल्वर दिखा युवक से की हाथापाई

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:56 AM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 14 में एक रेस्टोरेंट में पुराने केस को खत्म करने का दबाव बनाया गया। आरोपी नवीनपाल ने लाइसेंसी रिवाल्वर दिखाकर युवक से हाथापाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नवीनपाल ने धोखे से युवक की गाड़ी बेच दी थी, जिसके चलते यह विवाद हुआ। आरोपी के पास से रिवाल्वर और कारतूस बरामद किए गए हैं।

    गुरुग्राम में पुराने केस को खत्म करने का दबाव बनाया, रिवाल्वर दिखा युवक से की हाथापाई


    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। धोखाधड़ी से युवक की लैंड क्रूजर गाड़ी बेचने के मामले में दर्ज केस को खत्म करने का दबाव बनाने और मना करने पर लाइसेंसी रिवाल्वर दिखाकर युवक से हाथापाई करने का मामला सामने आया है। घटना सेक्टर 14 स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार रात की है। युवक की शिकायत पर सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच और सेक्टर 14 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार रात आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    सेक्टर 14 में रहने वाले अंकित यादव ने शिकायत में कहा कि वह नौ नवंबर की रात साढ़े दस बजे अपने दोस्त के साथ एक रेस्टाेरेंट में खाना खाने गए थे। रेस्टोरेंट में नवीनपाल व उसका दोस्त पहले से मौजूद था। नवीनपाल ने फर्जी तरीके से इनकी गाड़ी बेची हुई है, जिस सम्बन्ध में अंकित ने नवीनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हुआ है।

    इस मुकदमे को खत्म करने के लिए नवीनपाल ने दबाव बनाया तो इन्होंने मना कर दिया। इसी दौरान नवीनपाल गाड़ी से रिवाल्वर निकालकर लाया व रिवाल्वर दिखाते हुए हाथापाई की। मामले में पुलिस टीम ने सोमवार रात अारोपित सिविल लाइंस के रहने वलो नवीनपाल सिंह को सेक्टर 14 से गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि यह पेट्रोल पंप का मालिक है। पहले अंकित और यह दोनों दोस्त थे। कुछ साल पहले यह अंकित से घूमने के लिए उनकी लैंड क्रूजर गाड़ी मांगकर ले गया था। इसने गाड़ी धोखाधड़ी से बेच दी थी। इस पर अंकित ने इसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवाल्वर व छह कारतूस बरामद किए हैं। जांच में पता चला कि आरोपित ने दस साल पहले हथियार लाइसेंस बनवाया था।