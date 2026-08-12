गुरुग्राम थाने में वकील से मारपीट, पुलिसकर्मी पर भी थप्पड़ मारने और पैसे लूटने का आरोप
गुरुग्राम के सेक्टर-9ए थाने में एक वकील के साथ मारपीट और जेब से पैसे निकालने का मामला सामने आया है। फरीदाबाद के वकील तुषार शर्मा ने पुलिसकर्मी सहित पा ...और पढ़ें
HighLights
सेक्टर-9ए थाने में वकील से मारपीट हुई।
पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारने और पैसे चोरी का आरोप।
वकील की नाक की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-9ए थाने में एक वकील के साथ मारपीट और जेब से रुपये निकाले जाने का मामला सामने आया है। फरीदाबाद के वकील ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर आरोप लगाया कि थाने के अंदर ही पांच लोगों ने साजिश के तहत उन पर हमला किया। पुलिसकर्मी ने भी थप्पड़ मारे।
एसीपी की जांच के बाद थाना पुलिस ने मंगलवार रात केस दर्ज कर लिया। बल्लभगढ़ निवासी तुषार शर्मा ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को दी शिकायत में कहा कि वह फरीदाबाद में वकील हैं। 15 जुलाई की दोपहर वह अपने रिश्तेदार अरुण कुमार के पारिवारिक मामले के सिलसिले में सेक्टर-9ए थाना पहुंचे थे।
राजू ने भी नाक पर वार किया
आरोप है कि वहां पहले से मौजूद महिला मुख्य सिपाही प्रेम, अरुण की पत्नी सपना, सास सुनीता और अन्य तीन लोग नरेश, तरुण व राजू ने उन पर हमला कर दिया। शिकायत में वकील ने कहा कि परिचय देने के बाद भी तरुण ने नाक पर घूंसा मारा, नरेश ने लात-घूंसे बरसाए, सुनीता ने बाल खींचे। राजू ने भी नाक पर वार किया और सपना ने गले पर नाखूनों से हमला किया।
आरोप है कि इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर फोन छीन लिया, थप्पड़ मारे। जब वह बेहोश होकर नीचे गिर गए तो जेब से 10,530 रुपये निकाल लिए गए। वकील का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज कर रिवाल्वर तानकर जान से मारने की धमकी भी दी।
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डॉक्टरों ने नाक की हड्डी टूटने की पुष्टि की
घटना के बाद वह सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उनका इलाज चला। डॉक्टरों ने नाक की हड्डी टूटने की पुष्टि की। पुलिस आयुक्त से शिकायत करने के बाद मामले की जांच एसीपी शहर ने की। रिपोर्ट में नरेश द्वारा मारपीट करने की पुष्टि की गई। साथ ही यह भी लिखा गया कि अन्य आरोपितों या किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई भी मारपीट नहीं की।