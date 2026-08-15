गुरुग्राम में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में आतंकी होने की सूचना से मचा हड़कंप, पुलिस प्रशासन अलर्ट

सतीश राघव, सोहना (गुरुग्राम)। गुरुग्राम के सोहना में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी परिसर में रात के समय आतंकवादी होने की सूचना मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। देर रात तक पुलिस की कई टीमें संदिग्ध गतिविधियों की जांच में जुटी रहीं।

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

बताया जा रहा है कि पुलिस को रात में यूनिवर्सिटी परिसर में आतंकवादी होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस बल को मौके पर भेजा गया।