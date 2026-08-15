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गुरुग्राम में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में आतंकी होने की सूचना से मचा हड़कंप, पुलिस प्रशासन अलर्ट

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:53 AM (IST)

गुरुग्राम के सोहना में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी परिसर में आतंकवादी होने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर जांच की, लेकिन देर रात तक कोई आतंकी या आपत्तिजनक गतिविधि नहीं मिली।

यूनिवर्सिटी में आतंकी होने की सूचना से मचा हड़कंप। फोटो - AI जनरेटेड

यूनिवर्सिटी में आतंकी होने की सूचना से मचा हड़कंप। फोटो - AI जनरेटेड

HighLights

  1. जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में आतंकी सूचना से हड़कंप।

  2. पुलिस ने परिसर में सुरक्षा कड़ी कर जांच की।

  3. देर रात तक कोई आतंकी या गतिविधि नहीं मिली।

सतीश राघव, सोहना (गुरुग्राम)। गुरुग्राम के सोहना में जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी परिसर में रात के समय आतंकवादी होने की सूचना मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। देर रात तक पुलिस की कई टीमें संदिग्ध गतिविधियों की जांच में जुटी रहीं।

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

बताया जा रहा है कि पुलिस को रात में यूनिवर्सिटी परिसर में आतंकवादी होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस बल को मौके पर भेजा गया।

पुलिस ने परिसर के अलावा आसपास के रास्तों और महत्वपूर्ण स्थानों पर भी निगरानी बढ़ा दी। रातभर पुलिसकर्मी सूचना की पुष्टि और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटे रहे।

आपत्तिजनक गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई

पुलिस की ओर से परिसर में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। हालांकि, देर रात तक की जांच में किसी आतंकवादी के मिलने या किसी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना की गंभीरता को देखते हुए एहतियात के तौर पर तत्काल कार्रवाई की गई। पूरे घटनाक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी और आसपास के क्षेत्र में लोगों में भी दहशत का माहौल बना रहा।

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पुलिस सूचना के स्रोत और उसके पीछे की वास्तविकता की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।