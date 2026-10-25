गुरुग्राम पुलिस का त्योहारी सुरक्षा हेतु सूरत नगर और रेलवे स्टेशन पर सघन अभियान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को सूरत नगर फेज-एक, फेज-दो और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर विशेष काम्बिंग आपरेशन चलाया।

डीसीपी वाइवीआर शशि शेखर के निर्देश पर डाग स्क्वायड और थाना पुलिस की टीमों ने संवेदनशील इलाकों में सघन तलाशी ली।

इस अभियान में पुलिस टीमों ने सूरत नगर की तंग गलियों, सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म, वेटिंग हाल और सर्कुलेटिंग एरिया की बारीकी से जांच की। डॉग स्क्वायड ने विस्फोटक पदार्थ, मादक द्रव्य और अन्य संदिग्ध सामान की तलाश की।