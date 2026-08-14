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    स्वतंत्रता दिवस पर गुरुग्राम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 4500 पुलिसकर्मी तैनात

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:58 AM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के लिए 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। 13 अगस्त से 11 प्रमुख नाकों पर विशेष न ...और पढ़ें

    गुरुग्राम पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के लिए 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है।

    गुरुग्राम पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के लिए 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वीआइपी मूवमेंट और भीड़ को देखते हुए जिले में अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। 13 अगस्त शाम चार बजे से 11 प्रमुख नाकों पर विशेष नाकाबंदी शुरू कर दी गई है, जो समारोह की समाप्ति तक जारी रहेगी। जिले में यातायात पुलिस सहित करीब 4500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    इस वर्ष भी गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि वीआइपी मूवमेंट और आयोजन स्थलों पर भीड़ को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। प्रमुख समारोह स्थलों, वीआइपी रूट, प्रवेश एवं निकास द्वार, पार्किंग क्षेत्रों तथा आसपास के इलाकों में पुलिस की विशेष तैनाती की गई है।

    जिले में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम पांच स्थानों पर आयोजित होंगे। मुख्य जिला स्तरीय समारोह ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर-38 में होगा। यहां हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डा. कृष्ण लाल मिड्ढा ध्वजारोहण करेंगे। वीआइपी सुरक्षा से लेकर आमजन की सुरक्षा तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीआइपी रूट की एंटी-सैबोटाज चेकिंग कराई गई है। सड़क किनारे के क्षेत्रों की निगरानी, रूफ-टाप ड्यूटी, आउटर कार्डन और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात सुचारु रखने के लिए प्रमुख कट, रेड लाइट, टी-प्वाइंट, फ्लाईओवर और अंडरपास पर विशेष पुलिस व्यवस्था रहेगी।

    समारोह स्थलों पर सुरक्षा की कई लेयर बनाई गई हैं। ताऊ देवी लाल स्टेडियम सेक्टर-38 सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर वीआइपी और आमजन के लिए अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था रहेगी। एंट्री गेट पर विशेष जांच की जाएगी। महिला आगंतुकों की जांच के लिए महिला पुलिसकर्मियों और फ्रिस्किंग कैबिन की व्यवस्था है। समारोह स्थलों के आसपास की ऊंची इमारतों की छतों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ क्यूआरटी भी तैनात की गई है।

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    11 प्रमुख नाका प्वाइंट चिन्हित किए गए हैं जहां रिफ्लेक्टर जैकेट, टार्च और वायरलेस सेट के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त नाके भी लगाए जा सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर होटल, सराय, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, मॉल और क्लबों की विशेष चेकिंग की जा रही है।

    संदिग्ध बैग, सामान अथवा अन्य वस्तुओं को समारोह स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पांच फायर ब्रिगेड और नपांच एंबुलेंस विभिन्न समारोह स्थलों पर तैनात रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक प्रमुख समारोह स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।