गुरुग्राम में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बीते एक हफ्ते में 183 लोग गिरफ्तार; धरपकड़ तेज

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। हरियाणा पुलिस की ओर से प्रदेश में शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान दक्षिण हरियाणा में अलग-अलग जिलों की पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर 183 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां रेवाड़ी में हुई हैं। यहां 50 आरोपितों को पकड़ा गया है। वहीं इसके बाद गुरुग्राम, पलवल और नूंह पुलिस ने 28-28 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने पांच नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे राज्य में ऑपरेशन ट्रैकडाउन नाम का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका मकसद हाल की गोलीबारी की घटनाओं से जुड़े भगोड़ों को पकड़ना है। पुलिस इन अपराधियों की पहचान करेगी, उनका पीछा करेगी और उन्हें जेल भेजेगी। आपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस अपहरण, हत्या, लूट, अवैध हथियार तस्करी, जानलेवा हमला, नशा तस्करी, शराब तस्करी समेत अन्य मामलों में फरार चल रहे अपराधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है।

गुरुग्राम पुलिस ने पिछले एक सप्ताह के भीतर ऐसे 28 आरोपितों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक प्लाट पर अवैध कब्जा करने के मामले में बीते दिनों पकड़े गए एक आरोपित की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इस पर पहले से भी कई मुकदमे चल रहे थे।

मोस्टवांटेड अपराधियों की भी गिरफ्तारी के दिए थे निर्देश डीजीपी ओपी सिंह ने पिछले सप्ताह आठ नवंबर को गुरुग्राम में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसने, बेल पर रहने वाले अपराधियों की निगरानी रखने, अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने, किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्तों के खिलाफ तत्पर कार्रवाई करने, वांछितों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।

इस मीटिंग में गुरुग्राम के साथ-साथ फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल और नूंह के पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे थे। डीजीपी ने थाना स्तर पर प्रत्येक थाना प्रभारी को 20 नवंबर तक पांच-पांच मोस्ट वांटेड अपराधियों की भी गिरफ्तारी करने के लिए कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।