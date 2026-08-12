दीपक नांदल-हिमांशु भाऊ गिरोह के सात गुर्गे गिरफ्तार, गुरुग्राम और रोहतक से दबोचे गए सभी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। क्राइम ब्रांच सेक्टर-40 ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल और हिमांशु भाऊ गिरोह के लिए काम करने वाले सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीते दिनों गुरुग्राम और रोहतक के अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर इनको पकड़ा। आरोपित पिछले दो से तीन साल से दोनों गिरोहों के लिए काम कर रहे थे।

सात आरोपितों को गिरफ्तार किया पुलिस के अनुसार, आरोपित एक आपराधिक मामले में वांछित थे। इनके पास से चार पिस्टल, 18 कारतूस और सात मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अपराध शाखा की टीम ने इस मामले में कुल सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें रोहतक जिले के छह और दिल्ली का एक आरोपित शामिल है। गिरफ्तार आरोपितों में रोहतक जिले के कमला नगर निवासी योगेश उर्फ कछुआ और शुभम सिक्का को सात अगस्त को दबोचा गया।

आरोपितों की उम्र 30 से 35 वर्ष इसके बाद रोहतक जिले के प्रीत विहार निवासी संदीप हुड्डा और गांव मैना निवासी रोहित उर्फ शक्ति को नौ अगस्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रोहतक जिले के गांव नांदल निवासी बलविंदर उर्फ सोनू को 10 अगस्त और रोहतक जिले के गांव माकडौली निवासी सुरजीत को 11 अगस्त को पकड़ा। वहीं, दिल्ली के पश्चिम विहार निवासी गौरव अरोड़ा को 12 अगस्त को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी आरोपितों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है।

धरपकड़ अभी चालू है... पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार बलविंदर उर्फ सोनू पर हत्या, लूट और अवैध हथियार के 17 मामले दर्ज हैं। वहीं दिल्ली निवासी गौरव अरोड़ा गिरोह के लिए हवाला का काम करता था और रुपये का लेनदेन संभालता था। अपराध शाखा के अधिकारी ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। उनसे गिरोह की अन्य गतिविधियों और साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।