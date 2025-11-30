गुरुग्राम: गैस कनेक्शन अपडेट करने का झांसा देकर नौसेना कर्मी से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 1.39 लाख

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन काटने का डर दिखाकर उसका बिल भरने के नाम पर एपीके फाइल भेज दी। जब एपीके फाइल खोली गई तो फोन हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने बैंक खाते से एक लाख 39 हजार रुपए निकाल लिए। ठगों ने यह धोखाधड़ी दिल्ली में नौसेना में तैनात कर्मचारी से की। उन्होंने मानेसर साइबर थाने में शुक्रवार को केस दर्ज कराया।



खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के कांकरौला गांव में रहने वाले सुखबीर सिंह ने साइबर थाना मानेसर में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि वह भारतीय नौसेना दिल्ली में तैनात हैं। 26 नवंबर को वह अपने घर कांकरौला में थे। इसी दौरान वाट्सएप पर अनजान नंबर से मैसेज आया। इसमें गैस कनेक्शन काटने के बारे में लिखा हुआ था।