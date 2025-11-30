गुरुग्राम: गैस कनेक्शन अपडेट करने का झांसा देकर नौसेना कर्मी से साइबर ठगी, खाते से उड़ाए 1.39 लाख
गुरुग्राम में एक नौसेना कर्मी गैस कनेक्शन अपडेट कराने के चक्कर में साइबर ठगी का शिकार हो गया। धोखेबाजों ने उसे फर्जी लिंक भेजकर बैंक डिटेल्स हासिल कर लीं और उसके खाते से 1.39 लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन काटने का डर दिखाकर उसका बिल भरने के नाम पर एपीके फाइल भेज दी। जब एपीके फाइल खोली गई तो फोन हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने बैंक खाते से एक लाख 39 हजार रुपए निकाल लिए। ठगों ने यह धोखाधड़ी दिल्ली में नौसेना में तैनात कर्मचारी से की। उन्होंने मानेसर साइबर थाने में शुक्रवार को केस दर्ज कराया।
खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के कांकरौला गांव में रहने वाले सुखबीर सिंह ने साइबर थाना मानेसर में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि वह भारतीय नौसेना दिल्ली में तैनात हैं। 26 नवंबर को वह अपने घर कांकरौला में थे। इसी दौरान वाट्सएप पर अनजान नंबर से मैसेज आया। इसमें गैस कनेक्शन काटने के बारे में लिखा हुआ था।
कनेक्शन अपडेट कराने का मैसेज
मैसेज में गैस कनेक्शन को अपडेट करने के बारे में मिस्टर देवेश के बारे में जानकारी देते हुए नंबर भी लिखा था। उन्होंने दिए गए नंबर पर बात की तो उस व्यक्ति ने गैस कनेक्शन को अपडेट करने के बारे में कहा और उनके वाट्सएप पर एपीके फाइल भेज दी।
जल्दबाजी में उन्होंने उस पर क्लिक कर दिया और उनका फोन हैक हो गया। कुछ देर बाद जब उन्होंने फोन वापस रिस्टोर हुआ तो उनके बैंक से करीब एक लाख 39 हजार रुपए कट गए थे।
