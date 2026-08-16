वादा खिलाफी के आरोप में गुरुग्राम निगम कर्मियों की हड़ताल जारी, 16 से 18 अगस्त तक बढ़ाया आंदोलन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदेश सरकार पर तानाशाही, हठधर्मिता और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारियों ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल को 16, 17 और 18 अगस्त तक बढ़ा दिया है। शनिवार को हड़ताल के 10वें दिन कर्मचारियों ने नगर निगम के पुराने कार्यालय परिसर में धरना दिया। स्वतंत्रता दिवस पर महिला सफाई कर्मचारियों ने ध्वजारोहण किया। कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि आजाद भारत में भी उन्हें गुलामी की जिंदगी जीने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हैं। बरसात और गर्मी के मौसम में इससे बीमारी फैलने का खतरा है और सरकार आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हुई हड़ताल की संयुक्त अध्यक्षता इकाई प्रधान सम्मी बोहत और फायर के जिला उपप्रधान जोगिंदर ने की, जबकि संचालन इकाई कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा ने किया।

राज्य उपप्रधान बसंत कुमार, पूर्व जिला प्रधान राजेश कुमार, उपप्रधान ज्ञान चंद, संगठन सचिव सीमा देवी, अनीता देवी, पिंकी और बबिता ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 13 मई को हुए समझौते को लागू न करके सरकार गरीब वाल्मीकि सफाई और सीवर कर्मचारियों के साथ विश्वासघात कर रही है।