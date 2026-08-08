गुरुग्राम में मां-बेटे की जोड़ी ने रचा इतिहास, श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम की अल्का सक्सेना और उनके 12 वर्षीय बेटे अक्षज सक्सेना का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मां-बेटे को श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय के 20 श्लोक का सस्वर पाठ करने पर यह सम्मान मिला है।

सेंट्रल चिन्मय ट्रस्ट (इंडिया) की ओर से आयोजित श्रीमद्भगवद्गीता सस्वर पाठ कार्यक्रम में दुनियाभर से एक लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें भारत के 8,277 प्रतिभागी शामिल थे। मां-बेटे ने दी थी ऑनलाइन प्रस्तुति बीती नौ मई को सेंट्रल चिन्मय ट्रस्ट ने श्रीमद्भगवद्गीता सस्वर पाठ का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें 50 वर्षीय अल्का सक्सेना और उनके 12 वर्षीय बेटे अक्षज सक्सेना ने भी हिस्सा लिया था। मां-बेटे ने श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ कर अपनी प्रस्तुति दी थी।