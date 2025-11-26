गुरुग्राम में कार सीख रहे नाबालिग ने ली थी मासूम की जान, पुलिस ने पिता को आरोपी बनाया
गुरुग्राम में एक नाबालिग लड़के द्वारा कार सीखने के दौरान एक मासूम बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने नाबालिग के पिता को आरोपी बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को कार चलाने की अनुमति दी थी। यह घटना लापरवाही के कारण हुई, जब नाबालिग ने नियंत्रण खो दिया और बच्चे को टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र के कृष्ण कुंज में शुक्रवार शाम सात वर्षीय बच्चे युहान को कार से कुचलने के मामले में आरोपित किशोर को मंगलवार को स्वजन के हवाले कर दिया गया। आरोपित के खिलाफ जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में रिपोर्ट सौंपी गई है।
कोर्ट के आदेश का इंतजार
कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस इस मामले में नाबालिग के पिता को गिरफ्तार करेगी। 21 नवंबर शुक्रवार शाम कार चलाना सीख रहे आरोपित किशोर ने कृष्ण कुंज की गली में पिता के साथ जा रहे सात वर्षीय युहान को टक्कर मार दी थी। इसके बाद करीब 20 मीटर तक बच्चा बोनट में फंसकर घिसटता चला गया था। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
जल्द होगी गिरफ्तारी
कार में उस समय किशोर के अलावा एक अन्य नाबालिग भी था। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया था। वहीं, जांच में पता चला कि जिस कार से हादसा हुआ वह किशोर के चाचा के नाम पर है। चाचा ने चार महीने पहले कार किशोर के पिता को दी थी।
यह कार घर के बाहर खड़ी रहती थी। उचित तरीके से देखरेख न करने और किशोर द्वारा गाड़ी ले जाने के मामले में पुलिस ने पिता की लापरवाही माना है। इस पर पुलिस ने एफआईआर में आरोपित के पिता को भी शामिल किया है। मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपित के पिता को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
सीसीटीवी में छेड़छाड़ का आरोप
दूसरी ओर युहान के परिवारवालों ने मामले में पुलिस पर सीसीटीवी में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब वह बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए ले गए थे, उसी दौरान कोई पुलिसकर्मी घटनास्थल पर आया और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया। जब उन्हें फुटेज दिखाई गई तो वह क्लीयर नहीं थी। परिवारवालों ने पुलिस अधिकारियों से मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।