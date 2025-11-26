गुरुग्राम में कार सीख रहे नाबालिग ने ली थी मासूम की जान, पुलिस ने पिता को आरोपी बनाया

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र के कृष्ण कुंज में शुक्रवार शाम सात वर्षीय बच्चे युहान को कार से कुचलने के मामले में आरोपित किशोर को मंगलवार को स्वजन के हवाले कर दिया गया। आरोपित के खिलाफ जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में रिपोर्ट सौंपी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट के आदेश का इंतजार कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस इस मामले में नाबालिग के पिता को गिरफ्तार करेगी। 21 नवंबर शुक्रवार शाम कार चलाना सीख रहे आरोपित किशोर ने कृष्ण कुंज की गली में पिता के साथ जा रहे सात वर्षीय युहान को टक्कर मार दी थी। इसके बाद करीब 20 मीटर तक बच्चा बोनट में फंसकर घिसटता चला गया था। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

जल्द होगी गिरफ्तारी कार में उस समय किशोर के अलावा एक अन्य नाबालिग भी था। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया था। वहीं, जांच में पता चला कि जिस कार से हादसा हुआ वह किशोर के चाचा के नाम पर है। चाचा ने चार महीने पहले कार किशोर के पिता को दी थी।

यह कार घर के बाहर खड़ी रहती थी। उचित तरीके से देखरेख न करने और किशोर द्वारा गाड़ी ले जाने के मामले में पुलिस ने पिता की लापरवाही माना है। इस पर पुलिस ने एफआईआर में आरोपित के पिता को भी शामिल किया है। मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपित के पिता को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।