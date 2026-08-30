गुरुग्राम वालों के लिए बड़ी खबर: अब भोंडसी नहीं, सीधे IMT सोहना तक जाएगी मेट्रो; देखें रूट और स्टेशन डिटेल्स
गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी का दायरा भोंडसी से आगे बढ़कर अब आईएमटी सोहना तक किया जाएगा। यह विस्तार सोहना के ...और पढ़ें
आदित्य राज, गुरुग्राम। साइबर सिटी के बाद अब सोहना की तरफ तेजी से बढ़ते गुरुग्राम के विस्तार को देखते हुए मेट्रो कनेक्टिविटी का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी है। पहले गुड़गांव रेलवे स्टेशन से भोंडसी गांव तक मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा था, लेकिन अब इसे भोंडसी तक सीमित रखने के बजाय आइएमटी सोहना तक ले जाने की तैयारी है।
लोगों की लगातार मांग और सोहना क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए तेज विकास को देखते हुए हरियाणा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एचएमआरटीएस) ने नए प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के बाद कॉरिडोर की व्यवहार्यता सहित अन्य तकनीकी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसके आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
गुरुग्राम को सोहना से सीधी सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी
गुड़गांव रेलवे स्टेशन से सोहना तक मेट्रो कॉरिडोर बनने से पुराने गुरुग्राम को सोहना से सीधी सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रस्तावित रूट सदर बाजार, जेल रोड और राजीव चौक जैसे व्यस्त हिस्सों को जोड़ते हुए गुरुग्राम-सोहना हाईवे की तरफ आगे बढ़ेगा। राजीव चौक से आगे कॉरिडोर के स्वरूप को लेकर तकनीकी अध्ययन किया जाएगा।
सर्विस लेन के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना उपयुक्त होगा या किसी हिस्से में भूमिगत विकल्प बेहतर रहेगा, यह फिजिबिलिटी रिपोर्ट में तय होगा। अभी तक योजना गुड़गांव रेलवे स्टेशन से भोंडसी तक कॉरिडोर विकसित करने की थी। भोंडसी के बाद सोहना क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रही आवासीय सोसायटियों, व्यावसायिक परियोजनाओं और अन्य सुविधाओं को देखते हुए अब कॉरिडोर को सोहना तक ले जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।
गुरुग्राम का शहरी विस्तार तेजी से सोहना की दिशा में
इससे मेट्रो का लाभ केवल भोंडसी और आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोहना शहर और उसके आसपास विकसित हो रहे नए क्षेत्रों तक पहुंच सकेगा। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में गुरुग्राम का शहरी विस्तार तेजी से सोहना की दिशा में हुआ है। गुरुग्राम-सोहना हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित हुई हैं। नए सेक्टरों और सोसायटियों में आबादी बढ़ने के साथ रोजाना गुरुग्राम की ओर आने-जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है।
वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सड़क आधारित है। निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से गुरुग्राम-सोहना हाईवे और आसपास की सड़कों पर पीक आवर में दबाव रहता है। ऐसे में मेट्रो कॉरिडोर बनने से लोगों को सड़क परिवहन के विकल्प के रूप में तेज और नियमित सार्वजनिक परिवहन मिल सकेगा।
पुराने गुरुग्राम की मेट्रो योजना से जुड़ेगा कॉरिडोर
पुराने गुरुग्राम में विकसित किए जा रहे कॉरिडोर के सेक्टर-पांच स्टेशन से गुड़गांव रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाएगा। इस तरह गुड़गांव रेलवे स्टेशन से सोहना का कॉरिडोर पुराने गुरुग्राम के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के नजदीक इंटरचेंज की सुविधा होगी। इससे अलग-अलग रूट से आने वाले यात्री स्टेशन से बाहर निकले बिना दूसरे कॉरिडोर पर जा सकेंगे।
पुराने गुरुग्राम में प्रस्तावित 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर में मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन से आगे सेक्टर-45, साइबर पार्क, सेक्टर-47, सुभाष चौक, सेक्टर-48, सेक्टर-72ए, हीरो होंडा चौक, सेक्टर-10, सेक्टर-37, बसई, सेक्टर-9, सेक्टर-7, सेक्टर-4, सेक्टर-5, अशोक विहार, सेक्टर-3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर-23ए, सेक्टर-22, उद्योग विहार और साइबर हब के आसपास के क्षेत्र को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। सेक्टर-9 तक पहले फेज का काम तेजी से चल रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं चाहते हैं कि गुरुग्राम के अधिकतर इलाके मेट्रो कॉरिडोर की जद में हो। इसे ध्यान में रखकर गुड़गांव रेलवे स्टेशन से लेकर आइएमटी सोहना तक कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पहले गुड़गांव रेलवे स्टेशन से भोंडसी तक ही कॉरिडोर बनाने की योजना थी। लोगों की मांग को देखते हुए मैंने भी आइएमटी सोहना तक विस्तार कराने की चर्चा मुख्यमंत्री से की थी। इस कॉरिडोर के विकसित होने से पुराने गुरुग्राम से लेकर नए गुरुग्राम के भी कई इलाकों में ट्रैफिक का दवाब कम हो जाएगा। - मुकेश शर्मा, विधायक, गुड़गांव
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