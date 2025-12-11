Language
    गुरुग्राम में मेट्रो परियोजना की राह से हटाया अतिक्रमण, सेक्टर-10 ऑटो मार्केट में 35 ढांचे ढहाए

    By Aditya Raj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    गुरुग्राम में मेट्रो परियोजना के रास्ते में आ रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया है। सेक्टर-10 ऑटो मार्केट में 35 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह क ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। मेट्रो परियोजना के लिए जमीन खाली कराने की कड़ी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने बुधवार को बसई रोड स्थित सेक्टर-10 आटो मार्केट में बड़ी तोड़फोड़ कार्रवाई की। पुलिस बल की मौजूदगी में दो बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बने 15 दुकानें, 20 कमरे और एक गोदाम को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान शुरुआती विरोध के बावजूद प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा।

    सुबह करीब 11 बजे एचएसवीपी का तोड़फोड़ दस्ता संपदा अधिकारी कार्यालय–एक के उपमंडल अभियंता अजमेर सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में उपमंडल अभियंता धीरज कुमार तैनात रहे। जूनियर इंजीनियर ललित हंस ने बताया कि तीन दिन पहले ही खाली कराने का नोटिस जारी किया गया था।

    बुधवार को कार्रवाई शुरू करने से पहले एक घंटे का अतिरिक्त समय देकर लोगों को सामान हटाने की मोहलत दी गई। इसके बाद शाम छह बजे तक चली तोड़फोड़ में अधिकांश पक्के निर्माण मलबे में तब्दील कर दिए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा निर्माण होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    एचएसवीपी के अनुसार पिछले तीन दिनों से आटो मार्केट की इस जमीन पर अभियान जारी है। पहले दो दिन झुग्गियों को हटाया गया, जबकि तीसरे दिन पक्के ढांचों पर बुलडोजर चला। जांच में सामने आया है कि इन अवैध दुकानों और कमरों से हर माह लाखों रुपये का किराया वसूला जा रहा था।

    एक प्रभावित व्यक्ति ने जमीन की रजिस्ट्री होने का दावा किया, हालांकि विभाग ने दस्तावेजों को मान्य नहीं माना। अधिकारियों ने बताया कि स्टे के कारण फिलहाल एक बाइक शोरूम और शराब ठेके की जमीन पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। स्टे हटते ही इन्हें भी हटाया जाएगा।

    गौरतलब है कि वर्ष 1991 में एचएसवीपी ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने यहां मेट्रो के दूसरे चरण के निर्माण के लिए कास्टिंग यार्ड विकसित करने को करीब 25 एकड़ भूमि की मांग की है।