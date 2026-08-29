गुरुग्राम में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर, 15 दिन में 854 कब्जे हटाए; 19.65 किमी सड़क मुक्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान तेज कर दिया है। दस अगस्त से 24 अगस्त तक की निगम रिपोर्ट के अनुसार आठ जोन में कुल 854 अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।

अभियान के दौरान सार्वजनिक सड़कों और अन्य स्थानों पर किए गए कब्जों को हटाने के साथ करीब 19.65 किलोमीटर सड़क क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कार्रवाई में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के साथ सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग के स्थानों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

अतिक्रमण के विरुद्ध जोन तीन में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। यहां 250 मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें 89 स्थायी, चार अर्धस्थायी और 150 अस्थायी अतिक्रमण शामिल हैं। इस जोन में करीब 5.45 किलोमीटर सड़क क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। खास बात यह रही कि 18 अगस्त को 123 और 24 अगस्त को 71 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई।

जोन-6 में 396 अतिक्रमण पर चला बुलडोजर जोन-6 में 396 अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें 10 स्थायी, 351 अर्धस्थायी और 35 अस्थायी अतिक्रमण शामिल हैं। रिपोर्ट में 208 मामलों को सरकारी जमीन से संबंधित कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया है। इस जोन में 2.7 किलोमीटर सड़क क्षेत्र भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

जोन-5 में 100, जोन-1 में 38 और जोन-2 में 37 कार्रवाई जोन-5 में कुल 100 अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई और दो किलोमीटर सड़क क्षेत्र खाली कराया गया। जोन-1 में 38 मामलों पर कार्रवाई के साथ चार किलोमीटर सड़क क्षेत्र और जोन-2 में 37 मामलों पर कार्रवाई के साथ 1.7 किलोमीटर सड़क क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कराया गया।