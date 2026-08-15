गुरुग्राम के उद्योग विहार में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान
गुरुग्राम के उद्योग विहार में शनिवार दोपहर एक शराब की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपये की शराब जलकर खाक हो गई।
HighLights
गुरुग्राम के उद्योग विहार में शराब की दुकान में भीषण आग।
लाखों रुपये की शराब जलकर खाक, किसी के हताहत नहीं।
दमकल कर्मियों ने दो घंटे में आग पर काबू पाया, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उद्योग विहार इलाके में शनिवार दोपहर एक शराब दुकान में भीषण आग लग गई। आग में दुकान में रखी लाखों रुपये की शराब जल गई।
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सेक्टर 29 दमकल केंद्र की टीम ने मौके पर पहुंचकर दो घंटे में आग पर काबू पाया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर साढ़े 12 बजे अचानक शराब दुकान से धुआं निकलता देखा गया। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं।
आग की लपटें तेजी से फैलने के कारण आसपास के इलाके में अफरातफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बच गया।
दमकल अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड और संबंधित अधिकारी आग लगने के कारणों और हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। उद्योग विहार पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है।