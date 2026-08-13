गुरुग्राम की सोसायटी में लिफ्ट के अंदर फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-52 स्थित दि प्रशांत को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में लिफ्ट के अंदर फायरिंग का मामला सामने आया है। लिफ्ट क्षतिग्रस्त मिलने पर सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, तब मामले की जानकारी सामने आई। सोसायटी प्रबंधन ने मामले की शिकायत सेक्टर-53 थाना पुलिस को दी है और तत्काल जांच के साथ-साथ सोसायटी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

सोसायटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बुधवार शाम पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि आठ अगस्त की रात करीब एक बजे सोसायटी की लिफ्ट में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई। इस घटना के बाद से सोसायटी में भय और असुरक्षा का माहौल है।

सीसीटीवी कैमरों की जांच में खुला मामला शिकायत में कहा गया गया कि निवासी जब लिफ्ट का उपयोग कर रहे थे, तब उन्होंने अंदर एक होल जैसा देखा। वहां पर लिफ्ट क्षतिग्रस्त हो रही थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। इसमें तीन व्यक्ति लिफ्ट के अंदर जाते दिखाई दिए। कुछ सेकंड के बाद लिफ्ट के अंदर से गोली चलने जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी में भी एक व्यक्ति के पास हथियार देखा गया।

निवासियों ने सूचना दी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति बार-बार सोसायटी के फ्लैट नंबर 602 में आते-जाते रहते हैं। इन लोगों के पास हथियार भी देखे गए हैं। उनकी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से निवासी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे।

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सीसीटीवी फुटेज सौंपे, जांच और सुरक्षा की मांग सोसायटी प्रबंधन ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं। प्रबंधन ने पुलिस से मांग की है कि लिफ्ट में हुई फायरिंग की घटना की गहनता से जांच की जाए और फायरिंग करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही फ्लैट संख्या 602 में आने-जाने वाले संदिग्ध हथियारबंद व्यक्तियों की भी जांच हो।