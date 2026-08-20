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गुरुग्राम में KMP एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकराया कैंटर; एक की मौत

By Vinay Trivedi Edited By: Kapil Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:16 PM (IST)

गुरुग्राम के फरुखनगर में केएमपी एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से कैंटर टकराने से एक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। पुलिस ने ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

AI जनरेटेड।

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HighLights

  1. केएमपी पर खड़े ट्रॉले से कैंटर की टक्कर।

  2. हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दो घायल।

  3. ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के फरुखनगर थाना क्षेत्र में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक ट्रॉला चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे बिना इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के खड़े ट्रॉले से पीछे से आ रहा तेज रफ्तार कैंटर टकरा गया।

इस हादसे में कैंटर सवार एक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान मूल रूप से अमेठी जिले के गांव नारायणपुर निवासी 25 वर्षीय वीरेन्द्र विक्रम सिंह के रूप में की गई, जबकि कानपुर के गांव सातनपुर बधारा निवासी सौरभ गुप्ता और हरदोई के गांव निभापुर मजरा हसनापुर निवासी कैंटर चालक इकबाल घायल हो गए।

फरुखनगर पुलिस को दी शिकायत में इकबाल ने बताया कि वह बुधवार रात करीब ढाई बजे कैंटर लेकर बादली से बिलासपुर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में सैडोफैक्स कंपनी के कर्मचारी वीरेन्द्र और सौरभ भी सवार थे।

सड़क किनारे खड़ा मिला ट्रॉला

इकबाल के अनुसार, केएमपी पर बादली से 10 किलोमीटर दूर फरुखनगर क्षेत्र में अचानक एक ट्रॉला बिना किसी पार्किंग लाइट के सड़क किनारे खड़ा मिला। अंधेरा होने के कारण कैंटर उससे टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का केबिन पूरी तरह चिपक गया और तीनों लोग उसमें फंस गए।

वहीं, राहगीरों की मदद से तीनों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से बहादुरगढ़ ट्रामा सेंटर भेजा गया। वहां उपचार के दौरान वीरेन्द्र विक्रम सिंह की मौत हो गई।

इकबाल को मामूली चोटें आईं

वहीं, सौरभ गुप्ता की हालत गंभीर होने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। चालक इकबाल को मामूली चोटें आईं। फरुखनगर थाना पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से ट्रॉला और कैंटर को कब्जे में लिया गया है। नंबर के आधार पर ट्रॉला चालक की पहचान की जा रही है।

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बताया गया कि ट्रॉला खराब था, इसलिए वह सड़क किनारे खड़ा था। मृतक के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी गई है। उनके आने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के बाद सौंप दिया जाएगा।