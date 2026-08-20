गुरुग्राम में KMP एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकराया कैंटर; एक की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के फरुखनगर थाना क्षेत्र में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक ट्रॉला चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे बिना इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के खड़े ट्रॉले से पीछे से आ रहा तेज रफ्तार कैंटर टकरा गया।

इस हादसे में कैंटर सवार एक की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने ट्रॉला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मूल रूप से अमेठी जिले के गांव नारायणपुर निवासी 25 वर्षीय वीरेन्द्र विक्रम सिंह के रूप में की गई, जबकि कानपुर के गांव सातनपुर बधारा निवासी सौरभ गुप्ता और हरदोई के गांव निभापुर मजरा हसनापुर निवासी कैंटर चालक इकबाल घायल हो गए।

फरुखनगर पुलिस को दी शिकायत में इकबाल ने बताया कि वह बुधवार रात करीब ढाई बजे कैंटर लेकर बादली से बिलासपुर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में सैडोफैक्स कंपनी के कर्मचारी वीरेन्द्र और सौरभ भी सवार थे। सड़क किनारे खड़ा मिला ट्रॉला इकबाल के अनुसार, केएमपी पर बादली से 10 किलोमीटर दूर फरुखनगर क्षेत्र में अचानक एक ट्रॉला बिना किसी पार्किंग लाइट के सड़क किनारे खड़ा मिला। अंधेरा होने के कारण कैंटर उससे टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कैंटर का केबिन पूरी तरह चिपक गया और तीनों लोग उसमें फंस गए।